Білорусь прийняла рішення обмежити експорт відходів і брухту чорних металів. В Україні Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі назвала це "дискримінаційними й недружніми діями" та ввела спеціальне мито на товари з Білорусі.

Відповідне повідомлення 25 листопада опублікувало офіційне видання Кабінету Міністрів "Урядовий кур'єр". Обмеження набудуть чинності через 7 днів після дати оприлюднення.

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На що вводять обмеження

Мито в розмірі 16,08% від вартості введуть на сталеві прутки, виготовлених зі сталі марок C72D2 і C72D.

Їх використовують для виготовлення куль, залізничного кріплення, ресор, пружин різного призначення, клепаних, болтових і зварних конструкцій, виробництва заклепок.

Білоруські виробники зможуть продавати цю продукцію, але через мито їхня вартість буде значно вищою, ніж на аналогічні українські прутки. А це означає, що вони втратять свою конкурентну перевагу.

Однак є й інша сторона – в Україні можуть подорожчати і кінцеві товари (ресори, пружини тощо).

Чому дії Білорусі Україна визнала "недружніми"

Угоди між урядами України та Білорусі про вільну торгівлю та Договір про зону вільної торгівлі забороняють вводити обмеження. Білорусь ці правила порушила. Аби залишити матеріали всередині країни, обмежила їх експорт у низку країн, зокрема й в Україну.

Тобто Білорусь заподіяла шкоду українським виробникам сталевих прутків, коли залишила їх без своєї сировини. У відповідь Україна обмежила їхній імпорт із Білорусі, чим підтримала власних виробників.

Зверніть увагу! Нещодавно одразу 7 держав вирішили приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Білорусі. Серед них була й Україна.