Україна вперше виставила на аукціон ділянку з покладами золота: що відомо
Державна служба геології та надр вперше виставила на електронні торги ділянку з покладами золота. Зокрема, мовиться про Жовтоводську площу, яка розташована в Дніпропетровській області.
Площа ділянки становить понад тисячу гектарів. Про це повідомили у Держслужбі геології та надр.
Читайте також Бюджет-2021 може залишитися невиконаним, – Нацбанк
За даними пресслужби, на Жовтоводській площі визначили ресурси руди та промисловий вміст золота й супутньої корисної копалини – ніобію.
Ділянку пропонують інвесторам для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки терміном на 5 років,
– мовиться у повідомленні.
До теми Їжа та комуналка: на що українці витрачали найбільше грошей – статистика
У Держслужбі геології та надр розповіли, що стартова вартість лоту становить 4,48 мільйона гривень. Загалом інвесторам запропонували викупити 13 ділянок.
"Конкурентні змагання відбуватимуться у режимі реального часу, а за боротьбою інвесторів спостерігатимуть усі охочі", – розповів голова Держгеонадр Роман Опімах.
Поділитися новиною