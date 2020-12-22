Державна служба геології та надр вперше виставила на електронні торги ділянку з покладами золота. Зокрема, мовиться про Жовтоводську площу, яка розташована в Дніпропетровській області.

Площа ділянки становить понад тисячу гектарів. Про це повідомили у Держслужбі геології та надр.

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За даними пресслужби, на Жовтоводській площі визначили ресурси руди та промисловий вміст золота й супутньої корисної копалини – ніобію.

Ділянку пропонують інвесторам для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки терміном на 5 років,

– мовиться у повідомленні.

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У Держслужбі геології та надр розповіли, що стартова вартість лоту становить 4,48 мільйона гривень. Загалом інвесторам запропонували викупити 13 ділянок.

"Конкурентні змагання відбуватимуться у режимі реального часу, а за боротьбою інвесторів спостерігатимуть усі охочі", – розповів голова Держгеонадр Роман Опімах.