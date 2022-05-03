Гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон зазначив, що запуск GIPL є значним проривом у питанні енергетичної безпеки всього регіону. Про це він написав на своїй офіційній сторінці у фейсбук.

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Чим запуск GIPL вигідний Україні

Макогон підкреслив, що запуск інтерконектора між Польщею та Литвою ускладнює намагання російського "Газпрому" шантажувати ці країни газом.

Вже найближчими днями на термінал скрапленого газу у Клапеді прибуде танкер з вантажем СПГ LNG для Польщі. А після закінчення інтерконектора Польща – Словаччина влітку цього року доступ до терміналів СПГ у Польщі та балтійських країнах отримає й Україна,

– пояснив генеральний директор Оператора ГТС України.

Запуск газогону GIPL: що відомо

1 травня компанія Amber Gid, що є оператором газотранспортної системи Литви, повідомила про запуск газогону GIPL.

Газогін, завдовжки 508 кілометрів, інтегрує країни Балтії та Фінляндію до загальноєвропейського газового ринку.

У компанії повідомили, що наразі газ транспортується у напрямку Польщі, але, залежно від потреб, він може постачатися і в напрямку Литви.

При тому, що GIPL запрацював 1 травня, офіційний його запуск в експлуатацію передбачений 5 травня. "Церемонія" відбудеться у Литві.

Потужність транспортування ресурсу газогоном протягом наступних п'яти місяців хочуть встановити на рівні 217 тисяч кубічних метрів газу за годину. Таким чином GIPL зможе транспортувати майже 2 мільярди кубічних метрів енергоресурсу на рік, втім згодом об'єм може зрости ще більше.

До слова, це не єдиний незалежний від Росії газовий проєкт у країнах Європи. Так, 1 травня стало відомо, що країни східного регіону домовились про будівництво й інших газогонів. Наразі планується щонайменше 3 нових газопроводи між такими державами:

Греція та Болгарія;

Румунія та Болгарія;

Чехія та Польща.

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