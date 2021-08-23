Україна виконала умови для отримання другого траншу допомоги від ЄС, – Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що для України важливим кроком з підтримки стане виділення другого траншу допомоги від ЄС. За словами прем'єр-міністра, наша держава виконала всі умови для його отримання.

Про це глава уряду повідомив під час зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом.

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Завдяки спільній роботі усіх гілок влади України – президента, уряду та парламенту – та відповідній координації з нашими міжнародними партнерами Україна виконала умови, необхідні для виплати другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу,

– сказав Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр зауважив, що Україна підвищила прозорість та ефективність медичних закупівель, продовжила впровадження реформи податкової та митної служб, відновила конкурсну процедуру добору на посади державної служби.

Було здійснено низку важливих кроків щодо удосконалення функціонування антикорупційної інфраструктури;

Продовжується робота щодо законодавчої основи для розширення повноважень приватних виконавців та спрощення доступу до цієї професії;

Ухвалено Закон України та на його основі відповідне рішення Кабінету міністрів щодо створення Бюро економічної безпеки;

Триває реформа системи корпоративного управління державними підприємствами;

Забезпечено покращення функціонування ринку природного газу.



Шмигаль зустрівся з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом / Фото Урядовий портал

Своєю чергою виконавчий віцепрезидент Єврокомісії зауважив, що Євросоюз мобілізував безпрецедентну фінансову й технічну допомогу для України. І надання у 2020 році першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро стало ознакою солідарності ЄС з Україною.

Україна доклала значних зусиль у виконанні умов програми макрофінансової допомоги ЄС для отримання другого траншу і, виходячи з попереднього аналізу, ці умови у широкому сенсі були виконані,

– наголосив Валдіс Домбровскіс.

Окрім цього, прем'єр-міністр зазначив, що Україною забезпечено виконання структурних "маяків" і в межах спільної з МВФ програми stand-by, які необхідні для першого перегляду програми.

"Очікуємо у вересні початку роботи місії в Україні. Усі необхідні кроки з нашого боку в цьому напрямку були зроблені", – додав Денис Шмигаль.

Посадовці так і не змогли домовитися про перегляд програми щодо виділення траншів.

Що відомо про програму stand by

МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України, вартістю близько 5 мільярдів доларів. 2,1 мільярда доларів першого траншу виділили одразу.

Згодом мало відбутися 4 перегляди програми: за підсумками червня, вересня та грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Однак графік перегляду порушили та зупинили програму.

21 грудня 2020 року місія Міжнародного валютного фонду відновила свою роботу. Голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що шанси перегляду програми є досить високими.

Згодом з'явилася інформація про те, що МВФ не переглядатиме програму, бо Україна не виконала своїх зобов'язань. Однак тоді міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що це неправда.

У лютому 2021 року завершилася місія Міжнародного валютного фонду в Україні.

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