Україна від'єднається від енергосистеми Росії та приєднається до європейської: назвали терміни

Енергосистема України ввійде в паралельну роботу з європейською енергосистемою до кінця 2022 року. Згодом мовиться про повноцінну роботу синхронно з європейською.

Герман Галущенко також прокоментував від'єднання від енергосистеми Росії. Про це міністр енергетики заявив під час виступу у Верховній Раді.

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Галущенко прокоментував приєднання України до європейської енергосистеми

Ми готуємося до синхронізації нашої енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E. Зараз це один з найголовніших проектів для української енергетики,

– запевнив міністр.

Він також додав, що цієї зими енергосистема України має пройти перший тестовий період роботи в ізольованому режимі. Це важливо для її подальшої синхронізації з європейською.

"До кінця 2022 року ми повинні вийти в паралельну роботу з європейською енергосистемою. У 2023 році – на повноцінну роботу енергосистема України синхронно з європейською", – заявив міністр.

Відповідаючи на питання нардепів, Галущенко запевнив: "Розраховуватися з Росією я буду від'єднанням від енергосистеми Росії".

Що відомо про синхронізацію енергосистеми України з європейською