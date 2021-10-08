Герман Галущенко також прокоментував від'єднання від енергосистеми Росії. Про це міністр енергетики заявив під час виступу у Верховній Раді.
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Галущенко прокоментував приєднання України до європейської енергосистеми
Ми готуємося до синхронізації нашої енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E. Зараз це один з найголовніших проектів для української енергетики,
– запевнив міністр.
Він також додав, що цієї зими енергосистема України має пройти перший тестовий період роботи в ізольованому режимі. Це важливо для її подальшої синхронізації з європейською.
"До кінця 2022 року ми повинні вийти в паралельну роботу з європейською енергосистемою. У 2023 році – на повноцінну роботу енергосистема України синхронно з європейською", – заявив міністр.
Відповідаючи на питання нардепів, Галущенко запевнив: "Розраховуватися з Росією я буду від'єднанням від енергосистеми Росії".
Що відомо про синхронізацію енергосистеми України з європейською
- У 2021 році Україна наблизилася до інтеграції електромереж з країнами Євросоюзу.
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила попереднє рішення щодо сертифікації "Укренерго" як оператора системи передачі європейського зразка за моделлю ISO.
- До речі, ENTSO-E – це європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, до якої входять 43 оператори із 36 країн Європи. Вона існує з 2009 року й, порівняно з російською, має переваги. Зокрема місткість 1136 гігават у порівнянні з 300 гігаватами.