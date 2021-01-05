З 1 січня 2021 року Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. З квітня 2020 року на це діяла заборона. Проте енергію з Росії досі не імпортують.

Україна також імпортувала енергію зі Словаччини Станом на 4 січня в Україну надійшло з Білорусі 150 мегават-годин енергії. Про це повідомив оператор Об'єднаної енергосистеми України "Укренерго". Раніше Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі заборонений Ще 30 мегават-годин надійшло зі Словаччини. Щодо українського експорту: то 96 мегават-години з України отримала Угорщина, ще 40 – Румунія. Що відомо про заборону на імпорт енергії з Росії та Білорусі 8 квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії.

Причина – ці країни не належать до Енергетичного співтовариства.

Також були скасовані результати аукціонів за 2020 рік.

Кошти, сплачені за пропускну спроможність, що була розподілена на анульованих аукціонах, відшкодували.

З січня 2021 року норма, що стосувалась імпорту енергії з Білорусі, була скасована.

В "Укренерго" розповіли, що норма стосувалась лише 2020 року.