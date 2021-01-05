Україна знову імпортує електроенергію з Білорусі після тривалої заборони
З 1 січня 2021 року Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. З квітня 2020 року на це діяла заборона. Проте енергію з Росії досі не імпортують.
Україна також імпортувала енергію зі Словаччини
Станом на 4 січня в Україну надійшло з Білорусі 150 мегават-годин енергії. Про це повідомив оператор Об'єднаної енергосистеми України "Укренерго".
Раніше Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі заборонений
Ще 30 мегават-годин надійшло зі Словаччини.
Щодо українського експорту: то 96 мегават-години з України отримала Угорщина, ще 40 – Румунія.
Що відомо про заборону на імпорт енергії з Росії та Білорусі
- 8 квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії.
- Причина – ці країни не належать до Енергетичного співтовариства.
- Також були скасовані результати аукціонів за 2020 рік.
- Кошти, сплачені за пропускну спроможність, що була розподілена на анульованих аукціонах, відшкодували.
- З січня 2021 року норма, що стосувалась імпорту енергії з Білорусі, була скасована.
- В "Укренерго" розповіли, що норма стосувалась лише 2020 року.
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