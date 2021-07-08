Україна відмовилася купувати електроенергію з Білоруської АЕС, – прем'єрка Литви
Джерело:24 канал
Київ відмовився від закупівлі електроенергії з Білоруської атомної електростанції. Це може відчутно вдарити по режиму Олександра Лукашенка.
Таку заяву 8 липня зробила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимон за підсумками переговорів з українським колегою Денисом Шмигалем.
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Україна відмовилася від білоруської електроенергії
Шимон розповіла, що обговорила зі Шмигалем ситуацію в Білорусі й гібридну агресію, яку проводить режим Лукашенка.
Ми вважаємо, що треба подякувати прем'єр-міністру за підтримку, оскільки Україна відмовилася закуповувати електроенергію в Білоруської АЕС,
– заявила вона.
За слова прем'єрки Литви, Європа сподівається на те, що Україна відмовиться від небезпечних постачальників і буде переходити на європейський тренд "зеленої енергетики".
Білоруська АЕС: що про неї відомо
- Першу АЕС Білорусі, яка розташована біля міста Островець, побудували за російським проєктом ВВЕР-1200. Генпідрядником була "Атомстройекспорт" – структура "Росатому".
- У листопаді 2020 року АЕС офіційно відкрив Олександр Лукашенко. Через 2 дні після її запуску там сталася перша аварія.
- Литва активно виступала проти будівництва електростанції біля свого кордону та навіть направила Білорусі ноту з закликом зупинити запуск АЕС.