Таку заяву 8 липня зробила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимон за підсумками переговорів з українським колегою Денисом Шмигалем.

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Україна відмовилася від білоруської електроенергії

Шимон розповіла, що обговорила зі Шмигалем ситуацію в Білорусі й гібридну агресію, яку проводить режим Лукашенка.

Ми вважаємо, що треба подякувати прем'єр-міністру за підтримку, оскільки Україна відмовилася закуповувати електроенергію в Білоруської АЕС,

– заявила вона.

За слова прем'єрки Литви, Європа сподівається на те, що Україна відмовиться від небезпечних постачальників і буде переходити на європейський тренд "зеленої енергетики".

Білоруська АЕС: що про неї відомо