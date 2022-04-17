Україна веде перемовини з державами G7 щодо 50 мільярдів доларів фінансування

Президент Володимир Зеленський звернувся до країн G7 про надання Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів доларів. Активні переговори з "групою семи" мають відбутися вже найближчого тижня.

В України є два основних економічних пріоритети

Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі "Єдиних новин". Він заявив, що в України є два основних економічних пріоритети – відновлення економіки та пошук зовнішнього фінансування.

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На пів року треба приблизно 50 мільярдів, щоби забути про це питання протягом певного часу,

– розповів Устенко.

За словами радника Зеленського, наразі розглядаються три основних шляхи, як отримати ці кошти. Зокрема, президент звернувся до країн G7.

"Президент звернувся до країн великої сімки про надання цих 50 мільярдів фінансування. Паралельно залучений трек щодо запозичення по бондах з нульовими купонами – це означає, що ти береш кредит, але не сплачуєш за нього відсотки. Ще один трек – перерозподіл квот SDR у МВФ. Це не кредитні кошти, їх не потрібно повертати", – розповів Устенко.

Радник президента також повідомив, що наразі немає домовленостей з цього приводу. Водночас наступного тижня очікуються активні переговори.

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