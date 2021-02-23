Під час Міжнародної виставки озброєнь IDEX-2021 в Об'єднаних Арабських Еміратах, як стало відомо 22 лютого, Україна уклала перший контракт.

ДК "Укрспецекспорт" домовилася з Пакистаном про ремонт танків Т-80УД на суму 85,6 мільйона доларів (майже 2,4 мільярда гривень).

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Що відомо про військовий контракт України та Пакистану

Генеральний директор Укрспецекспорту Вадим Ноздря розповів, що економічна робота онлайн стала звичною у 2020 році через пандемію коронавірусу. Однак нагоду взяти участь "в одній із найбільших зброярських виставок офлайн – важко переоцінити".

Нагадаємо, 21 лютого в Абу-Дабі в ОАЕ стартувала Міжнародна виставка озброєнь ABU DHABI International Defence Exhibition and Conference (IDEX-2021), а триватиме вона до 25 лютого. Свої досягнення там демонструватимуть 900 провідних оборонних компаній з 59 країн світу, включно з Україною.

У рамках IDEX-2021 вже вдалося укласти контракт між Укрспецекспортом та Пакистаном. Мовиться про ремонт танків Т-80УД на 85,6 мільйона доларів. Ба більше, з пакистанцями домовилися про розширення співпраці та створення нових проєктів до кінця 2021 року.

Крім Пакистану, українська делегація мала перемовини з представниками ОАЕ, Йорданії та Саудівської Аравії. Як розповів гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв, з ними спілкувалися про співпрацю у сферах високоточної зброї та бронетанкової техніки, безпілотних платформ, ремонту двигунів тощо.

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До слова, в ОАЕ на виставці IDEX-2021 трапився дипломатичний інцидент: українського віцепрем'єра Олега Уруського помітили поруч з главою Чечні Рамзаном Кадировим. Уруський пояснив це особливостями протоколу організаторів.