Україна – в трійці країн світу із застосування криптоактивів, – радник міністра
Джерело:24 канал
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який регулюватиме створення, випуск та обіг віртуальних активів. У такий спосіб Україна засвідчила, що є однією з передових країн.
Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра цифрової трансформації Максим Дем'янюк. Як він зауважив, питання в тому, чи може держава створити прозорі правила гри на цьому ринку. Саме з цієї причини парламент й ухвалив законопроєкт.
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За словами Дем'янюка, криптовалютна індустрія є новою, а тому, можливо, ще неочевидною для більшості й чиновників, й громадян.
Однак вже через 5 – 10 років ми користуватимемось наслідками тих технологій, які зараз прийшли з крипторинку.
За провідними аналітичними дослідженнями, українці входять у трійку країн світу із застосування криптоактивів,
– наголосив радник міністра.
Дем'янюк додав, що наразі команда Міністерства цифрової трансформації намагається зробити усе, щоб Україна була повністю інтегрованою на криптовалютному ринку й навіть зайняли там провідні позиції.Зверніть увагу!
Дем'янюк розповів про криптовалюту в Україні: дивіться відео
Що цьому передувало
- Верховна Рада 8 вересня ухвалила законопроєкт про віртуальні активи. За нього проголосували 276 нардепів.
- Документ передбачає законодавче регулювання принципів ринку віртуальних активів. Також ініціатива регулюватиме їхнє створення, випуск та обіг.
- За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, загальна капіталізація криптоіндустрії перевищила 2 трильйони доларів.