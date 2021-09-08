Україна – в трійці країн світу із застосування криптоактивів, – радник міністра

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який регулюватиме створення, випуск та обіг віртуальних активів. У такий спосіб Україна засвідчила, що є однією з передових країн.

Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра цифрової трансформації Максим Дем'янюк. Як він зауважив, питання в тому, чи може держава створити прозорі правила гри на цьому ринку. Саме з цієї причини парламент й ухвалив законопроєкт.

До теми Рада легалізувала криптовалюту: чому це важливо

За словами Дем'янюка, криптовалютна індустрія є новою, а тому, можливо, ще неочевидною для більшості й чиновників, й громадян.

Однак вже через 5 – 10 років ми користуватимемось наслідками тих технологій, які зараз прийшли з крипторинку.

За провідними аналітичними дослідженнями, українці входять у трійку країн світу із застосування криптоактивів,

– наголосив радник міністра.

Дем'янюк додав, що наразі команда Міністерства цифрової трансформації намагається зробити усе, щоб Україна була повністю інтегрованою на криптовалютному ринку й навіть зайняли там провідні позиції.

Лише кілька країн у світі легалізували криптовалюту. Зокрема, Німеччина, Люксембург, Сінгапур.

Дем'янюк розповів про криптовалюту в Україні: дивіться відео



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