Україна у травні отримає до 2 мільярдів доларів від союзників, але цього недостатньо, – Мінфін

У травні Україна отримає 2 мільярди доларів від союзників. Проте ця сума є недостатньою для бюджету.

Раніше повідомлялося, що міжнародна підтримка Україні становитиме 5 мільярдів доларів. Про це заявив глава Мінфіну 24 травня під час онлайн-дискусії Atlantic Council, повідомляє 24 канал.

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У травні ми не матимемо цієї суми (5 мільярдів доларів – 24 канал). Зараз ми отримали лише 1,2 мільярда доларів. До кінця цього місяця ми очікуємо отримати до 2 мільярдів доларів, але не 5 млрд доларів,

– розповів Сергій Марченко.

Очільник Мінфіну заявив, що 2 мільярди доларів не покриють місячні витрати держави. Він додав, що міністерство може частково закривати прогалину в бюджеті за допомогою військових облігацій. Проте за місяць таким чином можливо залучити не більш ніж 1 мільярд доларів.

Проблему ліквідності частково допомагає вирішити і Нацбанк. Це рішення Україна погодила з міжнародними партнерами. Проте такий спосіб не використовують як ключовий.

Ми не використовуємо цей інструмент (фінансування Нацбанку – 24 канал) як ключовий. Але коли ми бачимо проблеми з ліквідністю на казначейському рахунку, ми приходимо до центробанку,

– зазначив Міністр фінансів.

Марченко про курс валют

Міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував рішення НБУ розморозити курс валют.

Він наголосив, що причин для паніки нема, тому що надходження з-за кордону дозволять забезпечити необхідний баланс валюти.

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