У 2020 році Україна не отримала 2 та 3 транші від МВФ. Чи вдасться їх отримати цього року та що може стати на заваді?

Джерело: 24 канал

Програма stand-by

У червні 2020 року Україна та МВФ підписали меморандум про співпрацю у рамках 1,5 річної програми stand-by на суму в 5 мільярдів доларів.

Перший транш Україна отримала того ж місяця – 2,1 мільярда доларів. Щоб отримати наступні, Україна мала пройти 4 перегляди від МВФ: у червні, вересні та грудні 2020 року, а також червні 2021 року.

Та цього не сталося через різні причини, зокрема й скасування реформ в Україні. У матеріалі Економіки 24 розповідаємо що ж стало на заваді програмі МВФ та чого очікувати цьогоріч.

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Чого чекати у 2021

Українська влада налаштована оптимістично щодо співпраці з МВФ. Зокрема таку позицію висловив голова НБУ.

Ми оцінюємо шанси перегляду програми як високі. Переговори наразі йдуть, прогрес, безумовно, є,

– сказав Шевченко.

Зауважимо, що наприкінці 2020 – початку 2021 року в України нарешті запрацювала місія МВФ, яку очікували ще влітку.

Економісти Bank of America також вважають, що Україні вдасться отримати другий транш ще в першому кварталі або принаймні у квітні – червні.

Високі потреби фінансування у 2021 році мають утримати Україну у співпраці з МВФ,

– впевнені аналітики.

Що потрібно зробити

Україна вже виконала кілька вимог МВФ. Це:

скорочення непрацюючих кредитів;

відкриття ринку газу;

реформування митниці та податкової;

посилення корпоративного управління, зокрема в Нафтогазі;

внесення змін в закон про банки та банківську діяльність;

зменшення дефіциту бюджету, який заклали на 2021 рік.

Але там є й заходи щодо антикорупції, реформи судової системи, які, скажімо так, лишаються актуальними, однак не залежать тільки від Мінфіну. І у Фонді найбільше наголошують на реалізації саме цих заходів,

– сказав міністр фінансів Марченко.

Окрім того, Україна у 2021 році повинна провести аудит використання бюджетних коштів на боротьбу проти коронавірусу.

Хоч більше половини шляху подолано, важливо не просто виконати вимоги МВФ, але й зробити все, щоб раніше виконані вимоги не скасували. Наразі найбільше питань в МВФ викликають втручання держави на ринок газу та скасування "антикорупційної реформи".

Чого не можна робити

Ринок газу

Ціни не встановлює держава. Вони залежать від попиту та пропозиції – це базовий принцип ринкової економіки, який працює у більшості країн світу. Міжнародний валютний фонд вимагав від України переходу на відкритий ринок газу для населення.

З 1 серпня в Україні запрацював ринок газу. Споживачі могли вільно змінити постачальника для кращої якості чи вигіднішої ціни. Проте монополія на ринку газу (олігарх Фірташ контролює 70% ринку газу) не дала ринку запрацювати так, як цього очікували. Ціни на газ стрімко поповзли вгору і держава втрутилася, встановивши максимальну ціну – 6,99 гривні за кубометр газу та 1,79 гривні за розподіл кубометра.



Ціни на газ з 1 лютого по 31 березня / Інфографіка 24 каналу

Рішення держави втрутитися розкритикували. Зокрема, депутат Київради Тарас Козак написав на фейсбук-сторінці, що доцільніше було б застосувати інструмент субсидій.

Це було б справедливіше, адже значна частка сімей використовує електрику для приготування їжі чи опалення. Для них цьогоріч ціна також відчутно зросла. Але з цим нічого не зробили.

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Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук також погодився, що субсидії могли б куди краще розв’язати проблему.

Для цього є механізми та субсидії. Крім цього, можна також розглядати варіанти дотацій, прямої фінансової підтримки компаній, які працюють на ринку,

– зауважив він.

Експерти також наголошують на тому, що ручне регулювання тарифу стане проблемою у відносинах з МВФ. Як пояснила Тетяна Бойко з громадянської мережі ОПОРА, спілкування з МВФ може врятувати тільки тимчасовість цього рішення. І уряду необхідно переконати в цьому МВФ.

Є прямий пункт про те, що держава не буде обмежувати конкуренцію і не буде встановлювати якоїсь граничної ціни. Це написано дуже чітко,

– наголосила вона.

Скасування антикорупційних реформ

Одним з основних ризиків є систематичні спроби скасувати те, що вже зробили у рамках співпраці з МВФ. Яскравим прикладом є оскарження у Конституційному суді положень законів "Про банки та банківську діяльність" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Якщо Україна продемонструє, що робить лиш тимчасові реформи й відразу їх скасовує після отримання грошей, це погіршить наші шанси на подальшу співпрацю.

Це рішення абсолютно негативно впливає на наші перемовини з МВФ, з Європейським союзом, зі Світовим банком. І ризик не тільки в тому, що ми можемо не отримати кошти за цими програмами. Є ризик того, що нас можуть поставити перед необхідністю достроково повернути раніше взяті позики,

– заявив Сергій Марченко в інтерв’ю "Мінфіну".

Для чого Україні співпраця з МВФ

Співпраця з МВФ є необхідною для України. І справа не лише у траншах. У червні нам надали транш на 2,1 мільярда доларів. Наступні два очікуємо розміром по 700 мільйонів доларів. Це велика сума, але недостатня, щоб розв'язувати всі проблеми України.

Співпраця з МВФ – це барометр довіри світу до України. Як тільки МВФ погоджується з нами співпрацювати, Світовий банк, ЄС та інші міжнародні партнери теж готові надавати нам кредити та фінансову підтримку. Як тільки МВФ припиняє співпрацю – інші партнери переводять переговори у режим очікування також.

Завдяки фінансуванню від МВФ та інших партнерів України зможе підтримувати міжнародні резерви на рівні приблизно 30 мільярдів доларів, попри значні обсяги погашень зовнішнього боргу,

– зазначив Шевченко.

Зазначимо, що Україна вже врахувала майбутні транші МВФ у бюджеті-2021. Тож отримати їх є вкрай важливо. Інакше доведеться шукати гроші на інших, менш вигідних умовах.

Чи планує Україна відмовитися від співпраці з МВФ

Міністерство фінансів має намір формувати бюджет 2023 року без прямого втручання з боку МВФ. Про це в ефірі 24 каналу розповів очільник міністерства Сергій Марченко. Проте тут йдеться зовсім не про відмову від співпраці, а радше про її переформатування.

Вже у 2023 році ми хочемо не мати необхідності фінансувати дефіцит бюджету коштом прямої допомоги МВФ, тому що це крайня форма підтримки,

– пояснив Марченко.

Ідея в тому, щоб запозичувати гроші на резерви Нацбанку – тобто це гарантія, що Україна має доступ до грошей у випадку надзвичайної ситуації.

Наразі Україна запозичує гроші на фінансування бюджету, а це вже крайність. І відповідно для таких запозичень МВФ висуває більше вимог.

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Міністр заявив, що хоче, щоб формати співпраці з фондом були "більш договірні та приємні". Для цього Україні необхідно підвищити кредитний рейтинг, знизити ризики та мати змогу запозичувати капітал на міжнародному ринку.