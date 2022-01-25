Україна суттєво скоротила споживання газу за рік

Українці скоротили обсяги споживання газу на 21,1%. Так, за результатами грудня 2021 року, вони склали 3 604,3 мільйона кубометрів.

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Скорочення споживання газу

Скорочення споживання газу українцями спостерігається вже восьмий місяць поспіль – з травня 2021 року. Нагадаємо, що саме тоді газ на європейських хабах почав додавати у ціні.

Пікової ціни блакитне паливо досягло 21 грудня – 2 035 доларів за тисячу кубометрів. Це є досить прикметним, адже Україна закуповує газ саме на європейському ринку.