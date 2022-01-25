Україна суттєво скоротила споживання газу за рік

25 січня 2022 , 19:06
Читать новость на русском

Джерело:

Державна служба статистики

Україна за рік скоротила обсяги споживання природного газу на більш як 21%. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

Обсяги споживання газу

Українці скоротили обсяги споживання газу на 21,1%. Так, за результатами грудня 2021 року, вони склали 3 604,3 мільйона кубометрів. 

Актуально Тарифи на газ у січні 2022 року: яка ціна у різних постачальників

Як рахували в Держстаті: відомство порівняло дані станом на грудень 2020 року проти грудня 2021 року. 

Скорочення споживання газу

Скорочення споживання газу українцями спостерігається вже восьмий місяць поспіль – з травня 2021 року. Нагадаємо, що саме тоді газ на європейських хабах почав додавати у ціні.

Пікової ціни блакитне паливо досягло 21 грудня – 2 035 доларів за тисячу кубометрів. Це є досить прикметним, адже Україна закуповує газ саме на європейському ринку. 

Зверніть увагу! У НБУ прогнозують, що ціни на комунальні послуги зростуть. Все через інфляційний тиск. "Тарифи на житлово-комунальні послуги необхідно встановити на економічно обґрунтованих рівнях. Це один з важливих проінфляційних ризиків", –  вважає регулятор.

Ціни на газ зросли у 10 разів за рік: дивіться відео

 

Автор: Дар'я Вереньова