Прикордонники та митники роблять все можливе, щоб держава була забезпечена паливом у настільки складні часи. Усі бензовози, які їдуть з паливом або за паливом країни ЄС пропускають першочергово.

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Бензовози їдуть першими

У Державній прикордонній службі наголошують, що автомобілі з пальним проходять усі прикордонно-митні процедури першими. Якщо бензовози накопичуються в черзі на виїзд з України, то їх одразу супроводжує поліція до найближчого пункту пропуску за окремою смугою.

У випадку накопичення бензовозів на виїзд з України, спільно з Нацполіцією їх супроводжують до пункту пропуску та оформлюють по окремій смузі руху, – наголосили у Державній прикордонній службі України.

Україну може очікувати серйозна економічна криза

За словами представника наглядової ради Українського інституту майбутнього Віктора Андрусіва, в найближчі місяці українцям варто готуватися до серйозної економічної кризи. Вже зараз усі потроху починають її відчувати, але ситуація може стати ще гострішою.

Панікувати, звісно, не потрібно. Однак буде значно краще, якщо ви складете особистий план, як жити в умовах економічної кризи або дефіциту певних товарів. Через проблеми з бензином багато товарів можуть буквально не доїжджати до магазинів.

"Тому я рекомендую кожному складати особистий план, як йому жити в умовах серйозної кризи та у помітному дефіциті. Зрозуміло, що брак бензину потягне за собою багато усього іншого – деякі товари не доїжджатимуть до магазинів, щось дуже різко виросте в ціні", – додав член наглядової ради, – наголосив Віктор Андрусів.

Він додав, що влада зараз робить усе можливе, що мінімізувати вплив економічної кризи для населення. Міжнародні партнери допомагають фінансово, тому ситуацію можна буде врегулювати.

Варто додати, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну ціни на деякі продукти серйозно піднялися. До прикладу, директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий прогнозує, що вже скоро ця крупа може коштувати близько 100 гривень.

Окрім цього, Нацбанк скасував обмеження курсу, за яким продають готівкову валюту. Це зробить кращі умови для роботи банків, а також – зменшить продаж валюти на чорному ринку.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заспокоїв людей. Панікувати не потрібно. Міжнародна допомога з-за кордону допоможе забезпечити потрібний баланс валюти.

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