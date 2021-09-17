Зокрема, на зустрічах обговорювалась концепція фонду. Ідея полягає в тому, щоб держава нарівні із іноземними приватними інвесторами вкладала гроші в українські стартапи. На 2022 рік в проєкті бюджету вже закладено 250 мільйонів гривень на цей проєкт.

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"Це нова концепція. Мета зустрічі була показати і потім вже з ними відпрацювати спільні фонди на території України. Тобто, я не можу сказати, що зараз є результат. Об'єктивно його і бути не може. Ми тестували концепт, з ними спілкувались і зараз це будуть дзвінки, будуть презентації, будуть документи, якими ми будемо обмінюватись", – заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

На зустрічах з іноземними інвесторами українська делегація намагалась переконати, що зараз в Україні дуже сприятливі умови для ведення бізнесу. Втім, великі корпорації все ще з осторогою дивляться в українському напрямку. Так, Apple планує в Україні відкривати свій офіс.

Які компанії можуть запрацювати в Україні

Американська компанія Lyft, найбільший конкурент Uber, також починає у нас діяльність свого центру досліджень і розробки. А українські офіси Microsoft і Google працюють вже не один рік. Однак це все ще виглядає радше, як винятки з правил. Експерти переконані, що іноземні інвестиції з'являться тоді, коли держава належним чином буде піклуватись про той бізнес, який вже є в нашій країні.

На думку виконавчої директорки Європейської бізнес асоціації Анна Дерев'янко, головним завдання держави є створити комфортні умови тим, хто вже тут працює: українському або іноземному бізнесу. "Щоб ми дійсно розуміли, що наша держава нас підтримує, що в нас є належний рівень довіри до органів влади, що наші інтереси будуть захищатися і не будуть прийматись якихось нелогічних рішень", – додала вона.

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Україна стає привабливою для інвесторів

Попри багато недоліків, Україна вже зараз стає привабливою для іноземних інвесторів. Звісно, за останні роки, зарплати провідних українських спеціалістів, особливо в IT, значно зросли і продовжують рости.

Втім, у більшості європейських країн все одно працедавець має заплатити більше. Крім того, це відносна відсутність конкуренції саме серед іноземних корпорацій, що може стати перевагою для тих глобальних компаній, які наважаться зайти на український ринок першими.

Як підкреслила членкиня Наглядової ради Української ради бізнесу Надія Бедричук, в Україні відкрився ринок землі, що насправді відкрив можливість інвестицій в інфраструктурні проєкти. Україна дуже потребує енергетичні проєкти.

Бізнес, який приходить сюди у порівнянні з країнами ЄС чи з країнами розвинених конкурентно спроможних економік, він відчуває менше конкуренції. Тобто, тут насправді можна мати великі прибутки,

– додала вона.

Ще один "козир", який активно намагається використати наш уряд у залученні іноземного капіталу – це новий правовий режим "Дія Сіті". Він скерований виключно на ІТ-сферу. Його призначення – забезпечити іноземним фірмам безпечну комфортну роботу в Україні.

А точніше – гарантувати, що не буде жодних маски-шоу, а всі спірні питання будуть вирішуватись за верховенством права. Втім, вітчизняні айтішники ще занадто добре пам'ятають ті часи, коли їх "кошмарили". І остерігаються повернення цього періоду, попри всі ініціативи Мінцифри.

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Експерти зазначають, що сама зустріч Зеленського із великим іноземним бізнесом навряд чи змусить власників бізнесу відразу вкладати свої гроші в Україну. Але це важливий стратегічний та іміджевий крок. Тепер необхідно від слів перейти до дій. І сумлінно виконувати свої домашні завдання, а також продовжувати контакт із іноземними інвесторами.