Транзит газу через Україну впав до історичного мінімуму

Від початку повномасштабного вторгнення Росії транзит газу з країни-агресорки через Україну суттєво скоротився. Тепер же він узагалі впав до історичного мінімуму.

Про це розповів оператор ГТС України. У компанії зазначили, що наша держава досягнула позначки 1991 року у питанні транспортування російського газу.

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Показники впали утричі у порівнянні з минулим роком

Газовий шантаж по-російськи. Внаслідок маніпулятивних дій "Газпрому" з початку червня ціни на газ у Європі зросли на майже 42%. Кремль застосовує агресію не лише у військовому вимірі: намагання зірвати опалювальний сезон в Європі – це приклад справжньої гібридної війни,

– кажуть у ГТС України.

У компанії зазначили, що у червні Україна транспортувала усього 1,25 мільярда кубічних метрів блакитного палива. Відповідний показник був хіба у 1991 році. Тож обсяги таки скоротились до історичного мінімуму. Якщо говорити про травневі показники, то обсяги впали на 37%. Натомість у порівнянні з червнем минулого року ця цифра скоротилась практично утричі.

У ГТС України підкреслили, що "Газпром" скористався лише понад третиною заброньованих потужностей, передбачених довгостроковим контрактом. Мовиться про 38% або 3,29 мільярда кубічних метрів.

Цікаво, що "Газпром" не використовує точку входу "Суджа". Згідно з контрактом у компанії заброньовані й оплачені потужності, які передбачають транзит 77,2 мільйона кубометрів газу на добу.

Не перенесли свої потужності окупанти з ГВС "Сохранівки", чию роботу зупинили ще у травні. Крім того, в країні-агресорці припинили брати участь в аукціонах.

Водночас слід розуміти, що ворог займається "осушенням" газового ринку в Європейському Союзі. Це безпосередньо вплине на зростання цін на блакитне паливо. Цьому сприяє також обмеження транзиту газу через "Північний потік-1".

Тим часом у "Нафтогазі" наголосили на те, що на Росію очікує скрута. А все тому, що до Європи газ транспортуватимуть зі США. Радниця глави компанії Світлана Заліщук переконана, що це початок нової ери – часу, коли Росія уже не матиме монопольного становища на європейському континенті.

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