Україна скоротила імпорт нафти: як зменшився обсяг у 2021 році

За січень – травень Україна скоротила імпорт нафти на 29,8%, проти аналогічного періоду торік. Про це йдеться у статистиці Державної митної служби.

Як зменшився імпорт

У січні травні 2021 року імпорт складав 186,28 тисячі тони.

У січні травні 2020 року – 438,87 тисячі тони.

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Україна імпортувала сировину у 2021 році з двох країн:

Азербайджану на 174,24 мільйона доларів,

Лівії на 0,25 мільйона доларів.

Експорт нафти у 2021 році

За період з січня по травень 2021 року Україна експортувала нафту до Румунії на 27,13 мільйона доларів. Обсяг склав 89,96 тисячі тонн, який експортував міжнародний трейдер Trafigura.

Ресурс був придбаний в "Укртранснафти", яка своєю чергою придбала його навесні 2020 року на спаді цін для подальшого перепродажу.

Зауважте, що у період з січня по травень 2020 року Україна не здійснювала експорт нафти.