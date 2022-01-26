Держборг України у 2021 році

Сукупний держборг (внутрішній та зовнішній) на кінець 2021 року склав 2,67 трильйона гривень грн, або 97,95 мільярда доларів. За результатами минулого року частка боргу зменшилася на 8,7 відсоткових пунктів.

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З усієї суми державного боргу за 2021 рік внутрішній та зовнішній борг склали:

45% становить внутрішній борг (ОВДП).

(ОВДП). 55% – зовнішній борг, який складається з кредитів міжнародних фінансових організацій (24,7% від загальної суми державного боргу), єврооблігацій (26,5%) та іншого зовнішнього боргу.

​Відношення сукупного боргу до ВВП за результатами 2021 року знизилося до 51,1% (за умови номінального ВВП у 2021 році обсягом 5,2 трильйона гривень).

Нагадаємо, що 2020 рік Україна завершила з загальною сумою боргу у 2,6 трильйона гривень, або 90,25 мільярда доларів. Державний борг від загальної суми становив 2,3 трильйона гривень, або 79,9 мільярда доларів, тобто 53,9% до номінального ВВП.

Як змінився розмір держборгу у грудні 2021 року

У грудні державний та гарантований державою борг України збільшився в гривневому еквіваленті на 113,3 мільярда гривень. Це відбулось завдяки залученому фінансуванню від МВФ та МБРР та зростанню державного внутрішнього боргу.

Зверніть увагу! Частка державного боргу в національній валюті станом на кінець грудня 2021 року становить 40%.

Залучення до бюджету від продажу ОВДП

У грудні Мінфін провів 27 аукціонів із розміщення ОВДП, завдяки яким у бюджет залучили 74,9 мільярда гривень. Платежі з погашення державного боргу за січень – грудень 2021 року становили:

441,1 мільярда гривень – платежі з погашення.

150 мільярдів гривень – платежі з обслуговування.

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