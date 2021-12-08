Україна скасовує обмеження на імпорт автомобілів з Білорусі

В Україні більше не діє обмеження щодо імпорту з Білорусі моторних колісних засобів. З квітня 2021 року їх обкладали 35% митом.

Відповідне рішення ухвалила Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі. Його вже опублікували в газеті "Урядовий кур'єр", це свідчить про набуття ним чинності.

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Причина введення мита на імпорт автомобілів з Білорусі

Відтепер в Україні більше не діє обмеження щодо імпорту з Білорусі моторних колісних засобів, яке діяло з 16 квітня 2021 року. Згідно з ним за введення таких товарів потрібно було сплатити 35% мито.

Це рішення не мало стосунку до політичних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Його ухвалили за скаргою асоціації "УкрАвтоПром". Від початку заборону критикували юристи.

Введення Білоруссю ліцензування українських товарів

У відповідь на введення Україною мита Мінськ у травні 2021 року оголосив про введення ліцензування українських товарів. До переліку потрапили традиційні групи експорту: керамічна плитка, шпалери, радіатори, холодильники, папір, ДСП/ДВП, кондитерські вироби, соки та пиво.

Вимоги ліцензування призвели до витіснення українських товарів з білоруського ринку.

Обмеження щодо Києва можуть скасувати

За інформацією "Європейської правди", Мінськ гарантує скасування обмежень протягом тижня після скасування захисного мита на білоруські авто.

Однак ця угода може не забезпечити покращення для українських експортерів. Крім того, у Мінську анонсували нові санкції, серед яких заборона на імпорт товарів із країн, що ввели санкції проти Білорусі.

Хоча співрозмовник видання, близький до уряду, наголосив, що Білорусь гарантує "розмежування політичних санкцій із торговельними відносинами".

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