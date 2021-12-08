Україна скасовує обмеження на імпорт автомобілів з Білорусі
Джерело:"Урядовий курєр"
В Україні більше не діє обмеження щодо імпорту з Білорусі моторних колісних засобів. З квітня 2021 року їх обкладали 35% митом.
Відповідне рішення ухвалила Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі. Його вже опублікували в газеті "Урядовий кур'єр", це свідчить про набуття ним чинності.
Читайте також "Белавіа" відключили від міжнародних систем розрахунків для перевезень
Причина введення мита на імпорт автомобілів з Білорусі
Відтепер в Україні більше не діє обмеження щодо імпорту з Білорусі моторних колісних засобів, яке діяло з 16 квітня 2021 року. Згідно з ним за введення таких товарів потрібно було сплатити 35% мито.
Це рішення не мало стосунку до політичних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Його ухвалили за скаргою асоціації "УкрАвтоПром". Від початку заборону критикували юристи.
Введення Білоруссю ліцензування українських товарів
У відповідь на введення Україною мита Мінськ у травні 2021 року оголосив про введення ліцензування українських товарів. До переліку потрапили традиційні групи експорту: керамічна плитка, шпалери, радіатори, холодильники, папір, ДСП/ДВП, кондитерські вироби, соки та пиво.
Вимоги ліцензування призвели до витіснення українських товарів з білоруського ринку.
Обмеження щодо Києва можуть скасувати
- За інформацією "Європейської правди", Мінськ гарантує скасування обмежень протягом тижня після скасування захисного мита на білоруські авто.
- Однак ця угода може не забезпечити покращення для українських експортерів. Крім того, у Мінську анонсували нові санкції, серед яких заборона на імпорт товарів із країн, що ввели санкції проти Білорусі.
- Хоча співрозмовник видання, близький до уряду, наголосив, що Білорусь гарантує "розмежування політичних санкцій із торговельними відносинами".
До речі, Лукашенко погрожує Україні: дивіться відео