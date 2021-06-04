Україна та Швейцарія обговорили ключові питання співпраці: про що домовлялись країни

3 червня 2021 року відбулась онлайн-зустріч Міністра фінансів України Сергія Марченка з Міністром фінансів Швейцарської Конфедерації Улі Маурером. Сторони не лише обговорили фінансово-економічну ситуацію, але й поділилися досвідом вакцинації населення і боротьби з розповсюдженням вірусу.
Співпраця між Україною та Швейцарією
Марченко поділився з представниками Мінфіну Швейцарії актуальною інформацією щодо політичної ситуації в Україні, а саме щодо активних системних кроків в напрямі посилення системи антикорупційних органів, реформування судової системи, деолігархізації.
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Головні моменти онлайн зустрічі
- Сторони обговорили проведення Конференції з питань реформ в Україні, що має відбутися 4 – 5 липня 2022 року в місті Лугано, серед яких – економічне відновлення у постковідний період, розвиток фінансового ринку, фіскальна децентралізація.
- Сторони попередньо домовились включити питання фінансового блоку в порядок денний засідання Українсько-швейцарської спільної комісії, що відбудеться наприкінці цього року.
- Також організувати Круглий стіл високого рівня за участі міністерств фінансів, центробанків та найбільших банківських установ двох країн у 2022 році.
Економічні показники України
Голова Мінфіну розповів, що Україна очікує на ріст ВВП на рівні 4,1% у 2021 році, а також відмітив зменшення дефіцити бюджету.
Нагадаємо, що уряд прогнозує у поточному році дефіцит державного бюджету на рівні 246,6 мільярда гривень та що до 2024 року він становитиме 2,7% (179,59 мільярда гривень). Детальніше про те, як зменшуватиметься дефіцит держбюджету у найближчі три роки, читайте у нашому матеріалі.
Ми вже маємо позитивну тенденцію: у цьому році ми плануємо перевиконати бюджет, що дозволить нам зменшити суму позик в майбутньому,
– зауважив Марченко.
Також Марченко розповів, що 31 травня 2021 року Кабмін на позачерговому засіданні вперше схвалив Бюджетну декларацію на 2022 – 2024 рік. Згідно з Декларацією до 2024 року в Україні основні економічні показники виглядатимуть наступним чином:
- середня місячна зарплата зросте на 5,6%, а мінімальна зарплата на початок 2024 року становитиме 7,66 тисячі гривень;
- індекс споживчих цін буде на рівні 105%;
- ріст експорту товарів та послуг – до 7,9%;
- зростання ВВП буде на рівні 5%.
Детальніше ВВП України стабільно зростатиме: прогноз Кабміну до 2024 рокуТакож Марченко розповів, що Україна планує вакцинувати 5 мільйонів українців до кінця вересня 2021 року.