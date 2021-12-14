Україна щомісяця імпортуватиме від 6 до 10 кораблів вугілля, – Офіс Президента

В Офісі Президента обіцяють, що вже до кінця 2021 року на складах буде близько 800 тисяч тонн вугілля. Ця кількість практично вдвічі більша, ніж та, що є сьогодні.

Станом на 14 грудня запаси становляють 450 тисяч тонн на складах ТЕС і ще 150 тисяч тонн – у портах. Про це у програмі "Свобода слова" на ICTV повідомив заступник глави ОП Ростислав Шурма.

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Ситуацію обіцяють виправити

За його словами, для того, щоб наповнити склади, щомісяця імпортуватимуть від 6 до 10 кораблів вугілля. Уже 2 перебувають на розвантаженні в портах і ще близько шести – чекають до кінця грудня.

Далі у січні, лютому, березні Україна імпортуватиме такі самі обсяги вугілля. Вже можна спрогнозувати, що до кінця року на наших складах буде приблизно 800 тисяч тонн вугілля,

– зазначив Ростислав Шурма.

Вугілля, яке видобувають в Україні, достатньо

Ростислав Шурма наголосив, що сьогодні обсяги вугілля, які видобуваються в Україні, є достатніми для того, аби гарантувати безперебійну роботу енергетичної системи, враховуючи той режим, в якому працює атомна енергетика, гідроенергетика та "зелена" енергетика.

Щомісяця Україна видобуває загалом 1,3 мільйона тонн вугілля. Окрім цього, імпорт із Польщі щомісяця становить 100 – 120 тисяч тонн вугілля. У тому режимі, в якому працює наша енергетика, ми будемо спалювати від 1,4 мільйона до 1,6 мільйона тонн вугілля,

– додав він.

"Якщо ми помножимо 8 кораблів на 75 тисяч тонн – це приблизно 550 тисяч. Ми спалимо українське вугілля і спалимо від 100 до 200 тисяч імпортного. Тобто 350 тисяч тонн морського імпортного вугілля ляже додатково на склад до тих 450 тисяч, які зараз є", – підсумував посадовець.

Енергетична криза в Україні: що відомо

Володимир Зеленський заявив, що в Україну прямують сім кораблів з вугіллям. За його словами, держава нікого не залишить без світла та тепла, нестачі не буде: вугілля, яке доставляють морем, повністю закриє потреби енергетичної сфери до кінця поточного року.

Денис Шмигаль уточнив, що судна очікують наприкінці листопада або на початку грудня.

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