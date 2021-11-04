Україна та ще понад 40 країн світу зобов'язалися відмовитися від використання вугілля

На Кліматичному саміті ООН COP26 у Глазго понад 40 країн світу зобов'язалися відмовитися від інвестицій у будівництво вугільних електростанцій. Таким чином планують зменшити кількість викидів в атмосферу.

Країни поступово відмовлятимуться від використання викопного палива. Головна мета цієї домовленості – повністю перейти на більш екологічні джерела електроенергії.

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Поступовий перехід на екологічнішу енергетику

Серед країн, які погодилися на відмову від вугілля – Польща, Канада, Україна, В'єтнам та низка інших. Держави з більш розвиненою економікою зобов'язалися зробити це до 2030-х років, інші – до 2040-х.

Поетапна відмова від вугілля дозволить істотно скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу. Це допоможе як мінімум затримати процес глобального потепління.

Відмова від викопного палива стимулюватиме країни переходити на екологічно чисту енергетику.

Інші екологічні рішення

Понад 100 країн світу планують припинити вирубку лісів до 2030 року. Таке рішення вмотивоване тим, що за даними ООН за останні 30 років на планеті зникли 420 мільйонів гектарів лісу, що дорівнює площі Індії.