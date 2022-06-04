Україна розпочинає експорт електроенергії до Молдови

Від суботи, 4 червня 2022 року, розпочнеться постачання української електроенергії до Молдови. Здійснюватиме її "Енергоатом"

Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" уклала експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom. Відповідно до домовленостей, "Енергоатом" планує у червні поставити в Молдову 85,2 тисячі МВт-год електроенергії за ціною 77 доларів за 1 МВт-год.

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Своєю чергою, завдяки експорту "Енергоатом" отримає додаткове джерело для фінансування ПСО (покладання спеціальних обов’язків), за яким здійснюється постачання електроенергії населенню.

"Енергоатом" має великий потенціал для збільшення обсягів виробництва електричної енергії, тому її експорт до Молдови, а згодом – і до сусідніх країн ЄС, є надзвичайно перспективним напрямком торговельної діяльності компанії", – запевнили в "Енергоатомі".

Російська залежність

Енергоспоживання Молдови значною мірою залежить від генерації на Молдовській ДРЕС, що належить Росії. Таким чином український експорт дозволить країні диверсифікувати постачання електричної енергії та посилити її енергетичну безпеку.

Енергосистеми України та Молдови були повністю синхронізовані з енергомережею континентальної Європи в середині березня 2022 року. На сьогодні Україна та Молдова продовжують партнерство та поглиблюють співпрацю