Україна розмістила єврооблігації на 500 мільйонів доларів: на що спрямують залучені кошти

Україна здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на 500 мільйонів доларів з дохідністю 6,3%. Залучені кошти у Міністерстві фінансів планують використати для фінансування загальних бюджетних призначень.

Додатковий випуск єврооблігацій

Додатковий випуск, котрий здійснила Україна, збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21 травня 2029 року, загальна непогашена сума яких становила 1,25 мільярда доларів.

Читайте також "Укрзалізниця" розмістила п'ятирічні єврооблігації під 7,9%: на що спрямують залучені кошти

У Мінфіні розповіли, що фінальна книга заявок в 1,7 мільярда доларів дозволила досягти звуження спредів дохідності на 32,5 базисних пунктів проти початкового орієнтира дохідності, а також на 57,5 базисних пунктів проти дохідності при первинному розміщенні облігацій розміром 1,25 мільярда доларів у квітні.

Коли відбудуться розрахунки

, що 30 квітня Україна завершила розміщення 8-річних єврооблігацій на 1,25 мільярда доларів із погашенням у 2029 році. Очільник ради НБУ Данилишин перед розміщенням розповідав , що, на його думку, це дозволить виконати 19% річного плану зовнішніх запозичень на 2021 рік.

Спільними лід-менеджерами транзакції виступили BNP Paribas and Goldman Sachs International. Розрахунки за довипуском мають відбутися 27 липня 2021 року.

У міністерстві зауважили, що залучені кошти від розміщення єврооблігацій використають для фінансування загальних бюджетних призначень.

Виконання плану запозичень

Очільник Мінфіну Сергій Марченко розповів, що сприятливі ринкові умови дозволять Україні поступово виконувати план запозичень на 2021 рік до того, як на ринку розпочнеться зменшення ділової активності під час сезону відпусток.

Ми обмежили обсяг угоди, оскільки ми продовжуємо дотримуватись нашої стратегії пріоритизації залучення пільгового фінансування для покриття більшості потреб у зовнішніх запозиченнях,

– йдеться у коментарі Марченка.

Залучення до бюджету-2021 за I півріччя

Від розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) на фінансування бюджету було залучено до держбюджету 211,4 мільярда гривень, зокрема в іноземній валюті 59,7 мільярда гривень (1,7 мільярда доларів та 409,9 мільйона євро).

З зовнішніх джерел залучено 46,4 мільярда гривень, зокрема:

34,7 мільярда гривень, або 1,25 мільйона доларів шляхом розміщення 8-річних облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) під 6,875% річних.

11,3 мільярда гривень, або від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у рамках 4 проєктів та однієї програми.

Детальніше Дохід держбюджету: на скільки перевиконали план за перше півріччя 2021 року