Україна просить у США 2 мільярди доларів щомісяця в якості екстреної допомоги
Джерело:Washington Post
Сергій Марченко заявив, що Україна хоче отримувати щонайменше 5 мільярдів доларів на місяць у вигляді міжнародної допомоги. Із цієї суми близько 2 мільярди – від США.
Очільник українського Міністерства фінансів зазначив, що кошти мають покрити негайні витрати нашої держави на квітень, травень і червень. Про це він повідомив, виступаючи у Вашингтоні.
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Україна хоче отримувати щонайменше 5 мільярдів доларів на місяць у вигляді міжнародної допомоги. Близько 2 мільярдів з цієї суми – зі США,
– сказав Сергій Марченко.
Окрім цього, глава Мінфіну закликав партнерів і союзників домогти у відновленні країни після війни.
Нагадаємо, Денис Шмигаль інформував, що ВВП України цьогоріч може впасти від 30 до 50%. За його словами, уряд оцінює розмір короткострокової фінансової допомоги від партнерів, необхідної для того, "щоб вистояти", у 4 – 5 млрд доларів щомісяця упродовж наступного півріччя.
Допомога від Сполучених Штатів
- США вже надали нашій державі підтримку приблизно на мільярд доларів з початку війни.
- Джо Байден 21 квітня оголосив про ще 500 мільйонів доларів прямої економічної допомоги.
- Американська міністерка фінансів Джанет Єллен заявила, що необхідно знайти нові шляхи для підтримки України та анонсувала додатковий запит до Конгресу Сполучених Штатів.
До слова – як будуть відновлювати українську економіку: дивіться відео