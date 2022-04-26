Україна просить у США 2 мільярди доларів щомісяця в якості екстреної допомоги

Сергій Марченко заявив, що Україна хоче отримувати щонайменше 5 мільярдів доларів на місяць у вигляді міжнародної допомоги. Із цієї суми близько 2 мільярди – від США.

Очільник українського Міністерства фінансів зазначив, що кошти мають покрити негайні витрати нашої держави на квітень, травень і червень. Про це він повідомив, виступаючи у Вашингтоні.

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Україна хоче отримувати щонайменше 5 мільярдів доларів на місяць у вигляді міжнародної допомоги. Близько 2 мільярдів з цієї суми – зі США,

– сказав Сергій Марченко.

Окрім цього, глава Мінфіну закликав партнерів і союзників домогти у відновленні країни після війни.

Нагадаємо, Денис Шмигаль інформував, що ВВП України цьогоріч може впасти від 30 до 50%. За його словами, уряд оцінює розмір короткострокової фінансової допомоги від партнерів, необхідної для того, "щоб вистояти", у 4 – 5 млрд доларів щомісяця упродовж наступного півріччя.

Допомога від Сполучених Штатів

США вже надали нашій державі підтримку приблизно на мільярд доларів з початку війни.

Джо Байден 21 квітня оголосив про ще 500 мільйонів доларів прямої економічної допомоги.

Американська міністерка фінансів Джанет Єллен заявила, що необхідно знайти нові шляхи для підтримки України та анонсувала додатковий запит до Конгресу Сполучених Штатів.

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