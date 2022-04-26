Україна просить у США 2 мільярди доларів щомісяця в якості екстреної допомоги

26 квітня 2022 , 08:33
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Джерело:

Washington Post

Сергій Марченко заявив, що Україна хоче отримувати щонайменше 5 мільярдів доларів на місяць у вигляді міжнародної допомоги. Із цієї суми близько 2 мільярди – від США.

Очільник українського Міністерства фінансів зазначив, що кошти мають покрити негайні витрати нашої держави на квітень, травень і червень. Про це він повідомив, виступаючи у Вашингтоні.

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Україна хоче отримувати щонайменше 5 мільярдів доларів на місяць у вигляді міжнародної допомоги. Близько 2 мільярдів з цієї суми – зі США,
– сказав Сергій Марченко.

Окрім цього, глава Мінфіну закликав партнерів і союзників домогти у відновленні країни після війни.

Нагадаємо, Денис Шмигаль інформував, що ВВП України цьогоріч може впасти від 30 до 50%. За його словами, уряд оцінює розмір короткострокової фінансової допомоги від партнерів, необхідної для того, "щоб вистояти", у 4 – 5 млрд доларів щомісяця упродовж наступного півріччя.

Допомога від Сполучених Штатів

  • США вже надали нашій державі підтримку приблизно на мільярд доларів з початку війни.
  • Джо Байден 21 квітня оголосив про ще 500 мільйонів доларів прямої економічної допомоги.
  • Американська міністерка фінансів Джанет Єллен заявила, що необхідно знайти нові шляхи для підтримки України та анонсувала додатковий запит до Конгресу Сполучених Штатів.

До слова – як будуть відновлювати українську економіку: дивіться відео

 

Автор: Олег Васьків