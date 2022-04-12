Про це повідомив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков під час конференції щодо безпеки та стабільності українського енергетичного сектору у понеділок, 11 квітня, у Відні.

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Що передбачає "іранська модель" санкцій

За словами Демченкова, трубопровідний природний газ, який постачається до Європи з Росії наразі складно замінити.

Він становить 40% загального імпорту ЄС,

– зазначив заступник міністра.

Як компроміс, український уряд пропонує застосувати "іранську модель" санкцій.

Природний газ дозволяється від "Газпрому" до Європи, але всі кошти зберігаються на спеціальних депозитних рахунках у європейських банках, доки Росія не виконає визначені умови,

– пояснив Демченков.

Таким чином Європа отримує газ, а гроші не йтимуть на фінансування війни проти України.

Заступник міністра енергетики підкреслив, що в ЄС "довго цементувався міф про те, що Європа помре без російських енергоресурсів". Однак насправді – російська енергетика помре без ЄС.

"ЄС для російського газу залишається єдиним великим ринком збуту. Без європейського ринку росіянам треба буде зупинити свої газові родовища, законсервувати їх, а потім, коли вони стануть їх відновлювати, то буде втрачено 70% газових родовищ. Тому якщо Путін і вирішить блефувати і зупинити постачання газу в Європу, то він просто зруйнує свою газову інфраструктуру", – заявив заступник міністра.

Від яких ресурсів можна відмовитися

Демченков додає, що ЄС може відмовитися від скрапленого природного газу (СПГ) з Росії вже найближчим часом, що стане правильним сигналом для ринку та бізнесу.

У 2021 році загальне постачання російського СПГ становило менш як 8% світових поставок. Майже половина імпортувалася Європою. Але повне ембарго ЄС на імпорт російського СПГ буде нести незначний ризик, оскільки ці обсяги можуть бути легко замінені збільшенням виробництва у 2022 році іншими постачальниками,

– зазначив він.

Заступник міністра енергетики також додав, що Європа здатна відмовитися і від російських нафтопродуктів. Він наголосив, що 15% дизельного палива надходить із Росії. Утім, цей відсоток може бути заміщено імпортом з Північної Америки та Азії.

Щодо сирої нафти, Демченков зауважив, що "тут потрібно дати більше сигналів виробникам".

Якщо ринок побачить, що Європа серйозно ставиться до ембарго на сиру нафту з Росії, то виникне сильна конкуренція за заміну "квоти" російської нафти та забезпечення довгострокових відносин,

– заявив він.

Утім, запровадження такого ембарго "має здійснюватися поступово". Насамперед потрібно припинити морський імпорт російської сировини.

Ми звертаємо особливу увагу європейських колег на необхідність введення негайного ембарго на поставки російського СПГ і нафтопродуктів і доводимо, що газ та дизельне паливо також можуть бути заміщені,

– заявив заступник міністра.

Він додав, що українська сторона також говорить про санкції проти "Росатому" та ембарго постачання ядерного палива з Росії".

Зверніть увагу. Раніше ми розповідали, наскільки Європа залежна від російської нафти. Так, за даними Міжнародного енергетичного агенства, найбільше нафти країна-агресорка постачає Нідерландам, Німеччині та Польщі.

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