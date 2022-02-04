Україна продовжує боротися з коронавірусом: скільки на це витратили у 2021 році
Джерело:Мінфін
На боротьбу з коронавірусом у 2021 році в Україні витратили понад 46 мільярдів гривень. Гроші пішли на послуги з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, закупівлю вакцин та інші напрямки.
Україна продовжує боротися з епідемією COVID-19. Для цього з держбюджету виділяють гроші.
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На боротьбу з коронавірусом пішло понад 46 мільярдів
У 2021 році загальні видатки грошей держбюджету на протидію COVID-19 становили 46,4 мільярда гривень.
Ці гроші використали на такі напрямки:
- оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з коронавірусом, а також послуг з вакцинації населення від COVID-19 – 22,4 мільярда гривень,
- на закупівлю вакцин від коронавірусу – 11,4 мільярда гривень,
- на забезпечення лікарень киснем, діагностичним обладнанням, експрес-тестами та витратними матеріалами для тестування – 2,5 мільярда гривень,
- на доплати до зарплат медикам – 0,5 мільярда гривень тощо.
"У 2021 році Мінфін знаходив можливості щодо фінансування всіх заходів для протидії пандемії COVID-19", – зазначили у відомстві.
Там додали, що у 2022 році Україна має достатню кількість різних видів вакцин, аби забезпечити потреби у вакцинації, зокрема і бустерні дози.
Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев також наголосив що вакцинація запобігає важкому перебігу цієї хвороби, що також зменшує навантаження на систему охорони здоров'я в цілому та дозволяє їй краще забезпечувати різні медичні потреби громадян.
Скільки грошей на боротьбу з коронавірусом витратили у 2021 році / Інфографіка Мінфіну
Допомога від Польщі на боротьбу з COVID-19: що відомо
- Поляки направили українцям гуманітарну допомогу для протидії епідемії коронавірусу.
- Вантаж, вагою приблизно 40 тонн, включає табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну. Також Польща передала респіратори та елементи до них, інфузійні набори.