Україна продовжує боротися з коронавірусом: скільки на це витратили у 2021 році

На боротьбу з коронавірусом у 2021 році в Україні витратили понад 46 мільярдів гривень. Гроші пішли на послуги з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, закупівлю вакцин та інші напрямки.

Україна продовжує боротися з епідемією COVID-19. Для цього з держбюджету виділяють гроші.

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На боротьбу з коронавірусом пішло понад 46 мільярдів

У 2021 році загальні видатки грошей держбюджету на протидію COVID-19 становили 46,4 мільярда гривень.

Ці гроші використали на такі напрямки:

оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з коронавірусом, а також послуг з вакцинації населення від COVID-19 – 22,4 мільярда гривень,

на закупівлю вакцин від коронавірусу – 11,4 мільярда гривень,

на забезпечення лікарень киснем, діагностичним обладнанням, експрес-тестами та витратними матеріалами для тестування – 2,5 мільярда гривень,

на доплати до зарплат медикам – 0,5 мільярда гривень тощо.

"У 2021 році Мінфін знаходив можливості щодо фінансування всіх заходів для протидії пандемії COVID-19", – зазначили у відомстві.

Там додали, що у 2022 році Україна має достатню кількість різних видів вакцин, аби забезпечити потреби у вакцинації, зокрема і бустерні дози.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев також наголосив що вакцинація запобігає важкому перебігу цієї хвороби, що також зменшує навантаження на систему охорони здоров'я в цілому та дозволяє їй краще забезпечувати різні медичні потреби громадян.



Скільки грошей на боротьбу з коронавірусом витратили у 2021 році / Інфографіка Мінфіну

Допомога від Польщі на боротьбу з COVID-19: що відомо

Поляки направили українцям гуманітарну допомогу для протидії епідемії коронавірусу.

Вантаж, вагою приблизно 40 тонн, включає табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну. Також Польща передала респіратори та елементи до них, інфузійні набори.

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