Україна продасть Молдові пів мільйона кубометрів газу
Джерело:24 канал
"Нафтогаз" виграв тендер на постачання газу молдовській державній компанії Energocom. Зокрема мовиться про 500 тисяч кубометрів газу.
Відповідне рішення у компанії оприлюднили 28 жовтня. Про це на брифінгу журналістам заявив директор з інтегрованих комунікацій української компанії Максим Білявський.
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"Нафтогаз" виграв тендер на постачання газу Молдові
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" виграла тендер на постачання газу Молдові.
Обсяг – 0,5 мільйона кубометрів, період поставки – 29 жовтня,
– заявив Білявський.
До речі, через газовий шантаж Росії, Молдова попросила допомоги в України. На засіданні РНБО ухвалили скерувати звернення до уряду розглянути це питання. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна транспортує до Молдови той об'єм газу, про який просила у своєму зверненні прем'єр-міністерка Наталія Гаврилиця.
Причому мовилось не про продаж блакитного палива. Наша країна фактично "позичить" його, щоб потім Молдова цей газ повернула.
Коротко про ситуацію з газом у Молдові
- Угода про постачання газу між Росією та Молдовою закінчилась. Саме тому блакитне паливо для Кишинева коштує майже 800 доларів за тисячу кубометрів. Це у 5 разів більше, ніж у 2020 році.
- Парламент Молдови увів в країні режим надзвичайного стану в сфері енергетики. Він діятиме з 22 жовтня до 20 листопада 2021 року.
- Згодом вперше за 30 років Молдова закупить газ не у Росії. Молдовська компанія Energocom закупить у Польщі 1 мільярд кубометрів газу за ринковою ціною. Блакитне паливо надходитиме з Польщі через Україну.
- 28 жовтня Євросоюз заявив, що виділить Молдові гроші для врегулювання газової кризи. Мовиться про суму у розмірі 60 мільйонів євро.