Україна продасть Молдові пів мільйона кубометрів газу

"Нафтогаз" виграв тендер на постачання газу молдовській державній компанії Energocom. Зокрема мовиться про 500 тисяч кубометрів газу.

Відповідне рішення у компанії оприлюднили 28 жовтня. Про це на брифінгу журналістам заявив директор з інтегрованих комунікацій української компанії Максим Білявський.

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"Нафтогаз" виграв тендер на постачання газу Молдові

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" виграла тендер на постачання газу Молдові.

Обсяг – 0,5 мільйона кубометрів, період поставки – 29 жовтня,

– заявив Білявський.

До речі, через газовий шантаж Росії, Молдова попросила допомоги в України. На засіданні РНБО ухвалили скерувати звернення до уряду розглянути це питання. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна транспортує до Молдови той об'єм газу, про який просила у своєму зверненні прем'єр-міністерка Наталія Гаврилиця.

Причому мовилось не про продаж блакитного палива. Наша країна фактично "позичить" його, щоб потім Молдова цей газ повернула.

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