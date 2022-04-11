Україна продала військові облігації на понад 30 мільярдів гривень
11 квітня 2022 , 21:29Читать новость на русском
Джерело:Нацбанк
Міністерство фінансів з початку повномасштабної війни провело 14 аукціонів із продажу військових облігацій. Українці та бізнес продовжують активно нарощувати свою частку вкладень.
Лише за минулий тиждень майже 2 тисячі українців та представників бізнесу стали власниками військових ОВДП.
Цікаво Україна отримала від Швеції 44,5 мільйона євро через Світовий банк: на що підуть гроші
Скільки грошей залучили до бюджету завдяки продажу військових облігацій:
- понад 30,26 мільярда гривень,
- близько 12 мільйонів доларів;
- 143,38 мільйона євро.
До купівлі облігацій повернулися й нерезиденти. Так, з початку війни вони збільшили свій портфель військових облігацій на понад 50 мільйонів гривень.
Це може вас зацікавити – Пекар вважає, що зараз найкращий час провести економічні реформи: відео