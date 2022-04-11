Україна продала військові облігації на понад 30 мільярдів гривень

11 квітня 2022 , 21:29
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Джерело:

Нацбанк

Міністерство фінансів з початку повномасштабної війни провело 14 аукціонів із продажу військових облігацій. Українці та бізнес продовжують активно нарощувати свою частку вкладень.

Лише за минулий тиждень майже 2 тисячі українців та представників бізнесу стали власниками військових ОВДП. 

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Скільки грошей залучили до бюджету завдяки продажу військових облігацій:

  • понад 30,26 мільярда гривень,
  • близько 12 мільйонів доларів;
  • 143,38 мільйона євро.

До купівлі облігацій повернулися й нерезиденти. Так, з початку війни вони збільшили свій портфель військових облігацій на понад 50 мільйонів гривень.

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Автор: Софія Мінджоса