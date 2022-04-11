Лише за минулий тиждень майже 2 тисячі українців та представників бізнесу стали власниками військових ОВДП.
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Скільки грошей залучили до бюджету завдяки продажу військових облігацій:
- понад 30,26 мільярда гривень,
- близько 12 мільйонів доларів;
- 143,38 мільйона євро.
До купівлі облігацій повернулися й нерезиденти. Так, з початку війни вони збільшили свій портфель військових облігацій на понад 50 мільйонів гривень.
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