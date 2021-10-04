Україна призупинила закачування газу в підземні сховища
Джерело:Укрінформ
Закачування газу в підземні сховища (ПСГ) тимчасово призупинили. Водночас АТ "Укртрансгаз" може відновити його при зміні температурного режиму.
Про тимчасове припинення закачування газу в українські ПСГ повідомили у пресслужбі оператора газосховищ. Відповідний процес залежить від погодних умов та обсягів споживання природного газу.
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"У разі зміни температурного режиму закачування газу до ПСГ може бути поновлене навіть цього тижня", – зазначили у пресслужбі оператора.
Закачування газу у підземні сховища ще 1 жовтня становило 13,94 мільйона кубометрів, проте вже 2 жовтня воно знизилося до 0,61 мільйона кубів. Вже 3 жовтня – впало до нуля.
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Закачування газу в Україні: коротко
- "Укртрансгаз" уже накопичив у ПСГ 18,7 мільярдів кубометрів газу. Відповідних обсягів, за даними компанії, достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.
- Радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук розповіла про завчасну політику у питанні газу. За її словами, Україна закачувала у підземні газосховища газ весну і все літо.
- Також Заліщук повідомила, що газу закачали навіть на 2 мільярди більше за показник, який уряд поставив для "Нафтогазу", аби безпечно пройти зиму.