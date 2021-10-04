Про тимчасове припинення закачування газу в українські ПСГ повідомили у пресслужбі оператора газосховищ. Відповідний процес залежить від погодних умов та обсягів споживання природного газу.

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"У разі зміни температурного режиму закачування газу до ПСГ може бути поновлене навіть цього тижня", – зазначили у пресслужбі оператора.

Закачування газу у підземні сховища ще 1 жовтня становило 13,94 мільйона кубометрів, проте вже 2 жовтня воно знизилося до 0,61 мільйона кубів. Вже 3 жовтня – впало до нуля.

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Закачування газу в Україні: коротко