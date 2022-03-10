Україна припинила співпрацю з МВФ за програмою Stand-by

Співпраця України з МВФ у рамках програми Stand-by припинена. Розроблятимуть інші заходи, спрямовані на відновлення та зростання нашої економіки.

Уряд і надалі перебуватиме у тісній консультації з персоналом Міжнародного валютного фонду.

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Влада скасувала угоду stand-by і висловила намір співпрацювати над розробкою відповідної економічної програми, спрямованої на відновлення та зростання, коли це буде можливо,

– зазначили у МВФ.

Спершу після початку війни 24 лютого розглядали різні варіанти економічної підтримки України, зокрема в межах чинної програми на 2,2 мільярда доларів.

Місія Міжнародного валютного фонду в рамках другого перегляду 23 лютого почала обговорення програми stand-by з владою на тлі російської кризи.

Програма співпраці з МВФ stand-by

Програму stand-by Міжнародного валютного фонду затвердили у червні 2020 році. Її термін складав 1,5 роки, розмір – 5 мільярдів доларів.

Київ 12 червня одержав перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми. Він складав 2,1 мільярда доларів.

Україна 23 листопада 2021 року отримала ще 699 мільйонів доларів для України в рамках продовження дії програми stand-by.

Держава мала одержати ще 2,2 мільярда доларів. Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що основні умови були виконані.

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