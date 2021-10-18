Відповідну домовленість досягли представники місії та влади України – в рамках перегляду програми stand-by. Про це повідомила голова місії Іванна Владкова-Голлар.

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На Раду директорів винесуть питання про продовження термінів програми

Це відкриває шлях до винесення на Раду виконавчих директорів МВФ результатів першого перегляду програми stand-by та прохання щодо продовження термінів програми,

– мовиться у заяві Фонду.

Завершення першого перегляду зробить можливим отримання траншу розміром 700 мільйонів доларів.

Місія МВФ тривала з 21 вересня по 18 жовтня в Україні

Онлайн-місія Фонду тривала в Україні з 21 вересня по 18 жовтня. Представники МВФ та української влади дійшли консенсусу щодо заходів економічної, фінансової та структурної політики.

Ці заходи допоможуть як відповісти на кризові виклики, що їх спричинила пандемія в економіці та галузі охорони здоров'я, так і забезпечити макроекономічну та фінансову стабільність, зменшити уразливість та посунути основні перешкоди на шляху приватних інвестицій,

– пояснила Владкова-Голлар.

Ключові елементи програми:

повернення податково-бюджетної політики до засад середньострокової боргової стійкості. Також одночасний захист соціально вразливих домогосподарств, посилення податкового адміністрування;

забезпечення незалежності центробанку та пріоритетного спрямування грошово-кредитної політики на повернення інфляції до її цільового показника;

поліпшення фінансового самопочуття банків – через доброякісне управління, з метою відновлення повноцінного банківського кредитування приватного сектору;

боротьба з корупцією та просування реформи судочинства;

зменшення ролі держави та привілейованих груп в економіці з метою поліпшення бізнес-середовища, посилення корпоративного управління, залучення інвестицій та оптимізація економічного потенціалу.

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Коротко про співпрацю МВФ та України: