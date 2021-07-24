За даними звіту з торгівлі ЄС, на ці держави припадає 34% від загального обсягу імпорту.

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Україна ж у визначений період потрапила на четверту сходинку. Посаду нас опинився Китай. Водночас імпорт української агропромислової продукції в ЄС у 2021 році знизився на 19% в порівнянні з 2020 роком. Це сталось через зменшення поставок в ЄС насіння кукурудзи та соняшнику.

Загальний обсяг торгівлі сільськогосподарською продукцією для країн ЄС, включаючи експортні та імпортні операції, в період з січня по квітень 2021 року склав 103,4 мільярда євро. Цей показник на 1,1% менше за аналогічний період 2020 року.

Яка ситуація з експортом в Україні

У січні – квітні 2021 року експорт товарів з України на 18,8% зріс. За цей період зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 216 країн світу на загальну суму 19,09 мільярда доларів.

Варто зауважити, що на експорт та імпорт в Україні вплинула пандемія коронавірусу. Так, за січень – вересень 2020 року Україна скоротила експорт товарів до ЄС на 16% – до 13,06 мільярда доларів. Імпорт скоротився на 10,5%, до 16,44 мільярда доларів.