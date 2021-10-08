Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду в парламенту. Потужності планують замістити атомною енергією.

Актуально Європа на межі енергетичної кризи: все через захмарні ціни на газ

Значно зросла вартість електроенергії в сусідніх країнах, – Галущенко

Міністр додав, що питання європейської енергетичної кризи обговорюється у ЗМІ щодня. Нещодавно ціна на тисячу кубометрів газу в Європі перетнула позначку до 2000 доларів.

Галущенко зауважив, що ціна на електроенергію в сусідніх країнах зросла в чотири рази до 10 – 12 гривень за кіловат-годину в еквіваленті.

Це питання і політичного тиску, це питання і "Північного потоку-2", це питання "Турецького потоку", всього того, що відбувається, коли газ використовується не як товар, а як зброя,

– пояснив міністр.

За словами Галущенка через зростання цін на газ, Україна втратила виробників електроенергії з газу – мовиться про 3 000 мегаватів встановленої потужності. Дефіцит покриватимуть за рахунок атомних станцій.

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Ціна на газ в Європі дещо знизилась

Зазначимо, що 7 жовтня ціна на газ у Європі впала після встановлення чергового рекорду. Тисяча кубів блакитного палива коштувала менше ніж тисячу доларів.

Зверніть увагу! Серед причин рекордного зростання вартості газу в Європі називали невеликий обсяг запасів газу у підземних сховищах, зростання використання енергоресурсів та відмова "Газпрому" Росії бронювати додаткові потужності українського транзиту.