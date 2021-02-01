Україна поновила імпорт електроенергії з Росії, але тимчасово
Україна 1 – 2 лютого знову імпортуватиме електроенергію з Росії. Це відбуватиметься протягом кількох годин.
Джерело: Інтерфакс – Україна
Про імпорт свідчать дані Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E. Поставки здійснюватиме ТОВ "ОНК-ГРУП".
До речі Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі: Кулеба пояснив чому
Як здійснюватимуть імпорт
- 1 лютого протягом 12:00 – 15:00, а також 20:00 – 21:00 щогодини постачатимуть по 200 МВт-год. Протягом 21:00 – 23:00 планують постачати щогодини по 100 МВт-год.
- 2 лютого здійснюватимуть поставки уже 300 МВт-год. Це відбуватиметься протягом 12:00 – 15:00, а також 20:00 – 21:00. З 21:00 – 23.00 компанія постачатиме по 200 МВт-год.
Що цьому передувало
- Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна хоче отримати енергетичну незалежність від північного та східного сусідів, тобто повністю відокремитись від енергосистем Росії та Білорусі.
- У 2023 році країна планує приєднатись до системи постачання електроенергії Євросоюзу.
- Зауважимо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з 1 січня 2021 року. Заборона на це діяла з квітня 2020 року.
- З Росії останнім часом електроенергію не імпортували.
Важливо Україна має терміново від’єднатися від енергосистеми з Росією, – Вітренко
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