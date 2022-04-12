Україна та Польща тісніше співпрацюватимуть в банківському секторі

Нацбанки України та Польщі підписали Меморандум про посилення співпраці під час війни Росії проти України. Відтак країни тісніше співпрацюватимуть у фінансовій та банківській сферах.

Свою вдячність Польщі за підтримку та її внесок у фінансову оборону України висловив голова Нацбанку Кирило Шевченко.

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Партнерські стосунки та тісна співпраця між нашими інституціями пройшли не лише випробування часом, але й війною,

– заявив Шевченко.

Прикладом такої підтримки є рішення Національного банку Польщі відкрити своп-лінію на 1 мільярд доларів.

Під час зустрічі 11 квітня голови центробанків обговорили співпрацю, спільні проєкти та виклики, які постали перед ними через війну.

Як працює НБУ під час війни

Інвестбанків Сергій Фурса заявив, що НБУ є прикладом якісного проходження кризи. Раніше схожу думку висловлював і нардеп Данило Гетманцев.

На час війни НБУ прийняв рішення зафіксувати курс долара, але продовжує щодня встановлювати курс для інших валют.

З початку березня Нацбанку навіть вдалося збільшити золотовалютні резерви України на 2%.

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