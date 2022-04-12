Україна та Польща тісніше співпрацюватимуть в банківському секторі

12 квітня 2022 , 13:55
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Джерело:

НБУ

Нацбанки України та Польщі підписали Меморандум про посилення співпраці під час війни Росії проти України. Відтак країни тісніше співпрацюватимуть у фінансовій та банківській сферах.

Свою вдячність Польщі за підтримку та її внесок у фінансову оборону України висловив голова Нацбанку Кирило Шевченко.

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Партнерські стосунки та тісна співпраця між нашими інституціями пройшли не лише випробування часом, але й війною,
– заявив Шевченко.

Прикладом такої підтримки є рішення Національного банку Польщі відкрити своп-лінію на 1 мільярд доларів.

Під час зустрічі 11 квітня голови центробанків обговорили співпрацю, спільні проєкти та виклики, які постали перед ними через війну.

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Автор: Юлія Поскробок