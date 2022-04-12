Свою вдячність Польщі за підтримку та її внесок у фінансову оборону України висловив голова Нацбанку Кирило Шевченко.
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Партнерські стосунки та тісна співпраця між нашими інституціями пройшли не лише випробування часом, але й війною,
– заявив Шевченко.
Прикладом такої підтримки є рішення Національного банку Польщі відкрити своп-лінію на 1 мільярд доларів.
Під час зустрічі 11 квітня голови центробанків обговорили співпрацю, спільні проєкти та виклики, які постали перед ними через війну.
Як працює НБУ під час війни
- Інвестбанків Сергій Фурса заявив, що НБУ є прикладом якісного проходження кризи. Раніше схожу думку висловлював і нардеп Данило Гетманцев.
- На час війни НБУ прийняв рішення зафіксувати курс долара, але продовжує щодня встановлювати курс для інших валют.
- З початку березня Нацбанку навіть вдалося збільшити золотовалютні резерви України на 2%.
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