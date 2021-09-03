Україна й Польща мають шанс похитнути монополію "Газпрому" у Європі, – оператор ГТС
Джерело:Оператор ГТС України
Можливості України та Польщі щодо використання газотранспортних систем обох країн дозволяють вплинути на монопольне становище "Газпрому". Зокрема, на ринку Східної Європи.
Гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон розповів, що одна з таких можливостей – зберігання газу з LNG-терміналу на узбережжі Балтійського моря в українських ПСГ. Саме це допоможе Польщі балансувати їхню енергосистему під час пікових навантажень.
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Ще однією можливістю є "Балтійська труба" – вона з'єднає територію країни з родовищами газу в Північному морі.
Крім того, вже збудований інтерконектор з Балтійськими країнами і можна отримувати газ з LNG-терміналу у Клайпеді (Литва). Також збудований інтерконектор зі Словаччиною,
– наголосив Макогон.
Він зауважив: щоб доставляти газ з Польщі до кордону з Україною, необхідно провести реконструкцію компресорної станції, а також – добудувати невеликий газогін у Польщі.
За словами Макогона, можливість Польщі отримувати газ із Норвегії, США, Катару та інших країн може змінити ситуацію у Європі. Зокрема, дозволить встановити справжню ринкову ціну на газ. Це яскраво ілюструє досвід Балтійських країн.
Макогон наголосив, що цей проєкт не потребує великих коштів, а лише – політичної волі 2 країн. За словами гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона, ця воля наразі є.
Україна й Польща можуть створити газовий хаб
- Сергій Макогон заявив, що газові ринки України та Польщі є найбільшими у регіоні.
- Мовиться про 50 мільярдів кубометрів газу щорічно.
- Саме тому країни можуть створити спільний газовий хаб.
- За словами Макогона, Польща має плани розвитку: терміналів скрапленого природного газу; балтійського газопроводу; коннекторів із сусідніми країнами.