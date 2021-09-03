Гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон розповів, що одна з таких можливостей – зберігання газу з LNG-терміналу на узбережжі Балтійського моря в українських ПСГ. Саме це допоможе Польщі балансувати їхню енергосистему під час пікових навантажень.

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Ще однією можливістю є "Балтійська труба" – вона з'єднає територію країни з родовищами газу в Північному морі.

Крім того, вже збудований інтерконектор з Балтійськими країнами і можна отримувати газ з LNG-терміналу у Клайпеді (Литва). Також збудований інтерконектор зі Словаччиною,

– наголосив Макогон.

Він зауважив: щоб доставляти газ з Польщі до кордону з Україною, необхідно провести реконструкцію компресорної станції, а також – добудувати невеликий газогін у Польщі.

За словами Макогона, можливість Польщі отримувати газ із Норвегії, США, Катару та інших країн може змінити ситуацію у Європі. Зокрема, дозволить встановити справжню ринкову ціну на газ. Це яскраво ілюструє досвід Балтійських країн.

Макогон наголосив, що цей проєкт не потребує великих коштів, а лише – політичної волі 2 країн. За словами гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона, ця воля наразі є.

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