Гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон розповів, що одна з таких можливостей – зберігання газу з LNG-терміналу на узбережжі Балтійського моря в українських ПСГ. Саме це допоможе Польщі балансувати їхню енергосистему під час пікових навантажень.
Зауважте "Газпром" прогнозує падіння запасів газу в українських сховищах
Ще однією можливістю є "Балтійська труба" – вона з'єднає територію країни з родовищами газу в Північному морі.
Крім того, вже збудований інтерконектор з Балтійськими країнами і можна отримувати газ з LNG-терміналу у Клайпеді (Литва). Також збудований інтерконектор зі Словаччиною,
– наголосив Макогон.
Він зауважив: щоб доставляти газ з Польщі до кордону з Україною, необхідно провести реконструкцію компресорної станції, а також – добудувати невеликий газогін у Польщі.
За словами Макогона, можливість Польщі отримувати газ із Норвегії, США, Катару та інших країн може змінити ситуацію у Європі. Зокрема, дозволить встановити справжню ринкову ціну на газ. Це яскраво ілюструє досвід Балтійських країн.
Макогон наголосив, що цей проєкт не потребує великих коштів, а лише – політичної волі 2 країн. За словами гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона, ця воля наразі є.
Україна й Польща можуть створити газовий хаб
- Сергій Макогон заявив, що газові ринки України та Польщі є найбільшими у регіоні.
- Мовиться про 50 мільярдів кубометрів газу щорічно.
- Саме тому країни можуть створити спільний газовий хаб.
- За словами Макогона, Польща має плани розвитку: терміналів скрапленого природного газу; балтійського газопроводу; коннекторів із сусідніми країнами.