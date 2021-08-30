Макогон зауважив, що газові ринки України та Польщі є найбільшими у регіоні. Мовиться про 50 мільярдів кубометрів газу на рік.

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Гендиректор української компанії підкреслив, що Україна має найбільші в Європі газові сховища та розвинену газотранспортну систему, сполучену з 7 країнами. Польща ж має плани розвитку:

терміналів скрапленого природного газу;

балтійського газопроводу;

коннекторів із сусідніми країнами.

Газовий коридор – запорука енергетичної безпеки Європи

За словами Макогона, із доступом до Трансбалканського газопроводу Україна та Польща можуть створити потужний північно-південний газовий коридор. Він стане запорукою енергетичної безпеки країн Південно-Східної Європи.

Українсько-польській співпраці у газовій сфері сприяє низка факторів, зокрема:

збільшення гарантованих потужностей;

можливість використання українських підземних сховищ;

координація зусиль для реалізації плану декарбонізації;

протистояння зовнішнім викликам.

Окрім цього, головною загрозою енергетичній безпеці Європи є "Північний потік-2". До цього трубопроводу вимагатимуть застосування законів з Третього енергопакета Євросоюзу. У цьому питанні Україну підтримали представники Польщі та Литви.

"Північний потік-2": останні новини

Російський монополіст перестав продавати на своїй електронній торговій платформі газ на 2022 рік. Такі дії компанія "Газпром експорт" вчинила одразу після програного в Німеччині суду щодо "Північного потоку-2".

Вищий земельний суд Дюссельдорфа 25 серпня виніс рішення, згідно з яким газопровід повинен відповідати нормам газової директиви Євросоюзу. Відтак компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна стати незалежною від "Газпрому".

У Європі також різко підскочили ціни на газ. Представники українського "Нафтогазу" пояснили це штучним дефіцитом поставок з боку російського "Газпрому".

Текст публікації Оператора ГТС України:

Україна та Польща мають усі можливості для створення спільного газового хабу у Східній і Центральній Європі. Про це заявив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон на 24 газовій конференції Gazterm.

"Наші газові ринки є найбільшими в регіоні – близько 50 мільярдів кубічних метрів на рік. Польща має план розвитку терміналів СПГ, балтійського газопроводу і коннекторів з сусідами. Україна має в розпорядженні найбільші в Європі газові сховища і розвинену потужну газотранспортну систему, яка сполучена з сімома сусідніми країнами. З доступом до Трансбалканського газопроводу наші країни можуть створити потужний північно-південний газовий коридор, який забезпечить енергетичну безпеку усієї Південно-Східної Європи", – вважає Макогон.

Передумовами для поглиблення співпраці та посиленню енергетичної безпеки є:

збільшення гарантованих потужностей;

можливість використання українських підземних сховищ;

координація зусиль для реалізації плану декарбонізації;

протистояння зовнішнім викликам.

Наразі головною загрозою енергетичній безпеці Східної і Центральної Європи є проєкт "Північний потік-2". Оператор ГТС України наполягатиме на застосуванні вимог Третього енергетичного пакета ЄС до трубопроводу і в цьому нас підтримали наші міжнародні партнери – Держсекретар, уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наімський, Віцемаршалек Сейму Польщі Малгожата Гошєвська, Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс та інші учасники заходу.