Виплати за минулі періоди тим, хто отримує пенсії та щомісячне довічне утримання, проводитимуть за окремою програмою. Зокрема, мовиться і про виплати, що нараховані на виконання рішень суду.

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Виплати передбачать у програмі у бюджеті ПФУ

Цю програму передбачать спеціально у рамках Пенсійного фонду – коштом бюджету.

Для реалізації цього кроку необхідно буде залучити 6,1 мільярда гривень. Якщо пенсіонери, які не були на обліку і яким не виплатили пенсії на окупованих територіях, звернуться до Пенсійного фонду, ці витрати передбачать у наступних бюджетних періодах.

СБУ повернуло у бюджет 10 мільйонів гривень – пенсій та виплат

Зазначимо, що раніше СБУ вдалось повернути в бюджет країни близько 10 мільйонів гривень. Їх в якості пенсій та соцвиплат виплачували на окупованих територіях "мертвим душам". Мовиться про людей, які померли під час пандемії коронавірусу.

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Це сталось через те, що українська влада вирішила продовжити автоматично дію банківських карток під час жорсткого карантину. Гроші отримували родичі померлих, серед яких нерідко траплялись представники так званої "влади".