Україна погасила єврооблігації на понад 1 мільярд доларів

У Мінфіні відзвітувались про погашення третьої серії облігацій зовнішньої державної позики. Сума склала 1 мільярд 308 мільйонів 800 тисяч в американській валюті.

Мовиться ОЗДП випущені під час реструктуризації у 2015 році. З 1,3 мільярда доларів – понад 974 мільйони – погашення основної суми єврооблігацій і більше ніж 334 мільйони – процентних платежів за єврооблігаціями.

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ОЗДП випустили під час реструктуризації у 2015 році

Їхній термін погашення 2021 – 2027 роки. Мінфін погасив ОЗДП 1 вересня.До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом складає близько 3,6 мільярда доларів США.

Що відомо про випуск ОЗДП

Облігації зовнішньої державної позики загальною номінальною вартістю більше ніж 1 мільярд 409 мільйонів доларів здійснили у 2015 – 2016 роках. Процентна ставка – 7,75% на рік.

Влітку 2021 року Мінфін вирішив зменшити пікове навантаження на держбюджет. Отож відомство викупило єврооблігації із погашенням у 2021 році – на суму 435 мільйонів в американській валюті.

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Обсяг держборгу зменшився у 2021 році

Зазначимо, що раніше голова Рахункової палати Валерій Пацкан розповів, що кожна восьма гривня з доходів державного бюджету була спрямована на обслуговування державного боргу.



Загальний обсяг держборгу зменшився на 38 мільярдів гривень (1,5%) – до 2 трильйонів 514 мільярдів гривень за період з січня по червень 2021 року. Цьому сприяло зміцнення гривні до іноземних валют.

