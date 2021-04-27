Очільник Ради Національного банку України Богдан Данилишин розповів, що з початку 2021 року на внутрішньому ринку було розміщено держоблігацій (ОВДП) на суму 100,9 мільярда гривень та 28,6 мільярда в іноземній валюті у гривневому еквіваленті, що становить 26% від обсягу внутрішніх державних запозичень, запланованих на поточний рік.

Розміщення ОВДП

Під час останнього розміщення гривневих ОВДП на цьому тижні Мінфіном було підвищено ставки за державними запозиченнями на усіх строках, що відповідає тенденції до зростання очікуваної дохідності за операціями з ОВДП на вторинному ринку.

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Підвищення ставки за державними запозиченнями:

3-х місячні – на 73 базисних пунктири,

річні – на 40 базисних пунктирів,

1,5 річні – на 20 базисних пунктирів,

6 річні – на 25 базисних пунктирів.

Данилишин зазначив, що обсяги державних запозичень на первинному ринку з початку квітня суттєво знизилися. З початку квітня до Державного бюджету України було залучено 5,9 мільярда гривень та 49 мільйонів доларів.

Середньозважена ставка за гривневими запозиченнями становила 10,78% (у порівнянні з 10,90% у березні), що було результатом скорочення строковості державних запозичень: понад 90% від зазначеного обсягу коштів було залучено на строк не більше 1 року,

– розповів Данилишин.

Обсяг ОВДП за тиждень

Загальний обсяг ОВДП в обігу за минулий тиждень збільшився на 3,2 мільярда гривень шляхом:

збільшення вкладень в державні цінні папери банків – 3,8 мільярда гривень,

збільшення вкладень в державні цінні папери юридичних осіб – 1,4 мільярда гривень.

Водночас скоротилися обсяги ОВДП у власності нерезидентів на 0,9 мільярда гривень та НБУ на 1,1 мільярда гривень.

Що таке ОВДП Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій, зазначає Мінфін .

Розміщення єврооблігацій

Цього тижня регулятор планує розмітити новий випуск єврооблігацій на суму 1,25 мільярда доларів із погашенням у 2029 році. Це дозволить виконати 19% річного плану зовнішніх запозичень на 2021 рік, проте надалі потребує активізації перемовин з МВФ та іншими міжнародними партнерами як з метою отримання офіційної фінансової підтримки міжнародних фінансових організацій, так і покращення умов державних запозичень на зовнішніх ринках, підкреслює Данилишин.