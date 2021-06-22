Україна почала виходити з 16-місячної кризи, – Нацбанк

У Нацбанку підтвердили, що українська економіка починає виходити з кризи, яка тривала півтора року. Відновленню також сприяє ситуація для українських товарів на зовнішніх ринках.

Також, за даними аналітиків НБУ, це відбувається через посилення внутрішнього попиту, що також зростає. Про це на брифінгу заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

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України виходить з кризи

Аналізуючи показники діяльності банківської системи з точки зору фінансової стабільності, ми бачимо, що економіка виходить з 16-місячної кризи,

– заявив заступник глави НБУ.

Криза в економіці виникла через пандемію COVID-19. Згідно зі звітами фінансової стабільності, "для банківської системи криза, по суті, так і не почалася".

Сологуб також додав, що хоч й було багато побоювань, з огляду на ситуацію в банківській системі під час минулих криз, та "зараз ситуація цілком нормальна".

На думку заступника глави НБУ, це підтверджує, що "болючі реформи 2015 – 2016 років, які сьогодні продовжуються і в небанківському фінансовому секторі, дали позитивний результат".

Стрес-тестування банків НБУ

Сологуб заявив, що регулювання фінансового сектору лишається важливим завдання НБУ.

"Тому цього року ми відновлюємо стрес-тестування банків для того, щоб гарантувати стабільність фінансової системи, яка буде надійною запорукою економічного зростання в країні", – додав Сологуб.

Останні новини НБУ: коротко

18 червня у НБУ заявили, що офіційний обмінний курс гривні до долара зміцнився на 4,5%. Заступник голови Національного банку Юрій Гелетій заявив, що з кінця квітня 2021 року ревальваційні тенденції посилилися.

17 червня у НБУ також розповіли, що економіка цього року зросте.Там зазначили, що вона вже зростає. Це помітно у другому кварталі на тлі низької бази минулого року.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко, під час пресбрифінгу 17 червня, повідомив, що залишає облікову ставку на рівні 7,5%. Детальніше читайте за посиланням.