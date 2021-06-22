Також, за даними аналітиків НБУ, це відбувається через посилення внутрішнього попиту, що також зростає. Про це на брифінгу заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
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України виходить з кризи
Аналізуючи показники діяльності банківської системи з точки зору фінансової стабільності, ми бачимо, що економіка виходить з 16-місячної кризи,
– заявив заступник глави НБУ.
Криза в економіці виникла через пандемію COVID-19. Згідно зі звітами фінансової стабільності, "для банківської системи криза, по суті, так і не почалася".
Сологуб також додав, що хоч й було багато побоювань, з огляду на ситуацію в банківській системі під час минулих криз, та "зараз ситуація цілком нормальна".
На думку заступника глави НБУ, це підтверджує, що "болючі реформи 2015 – 2016 років, які сьогодні продовжуються і в небанківському фінансовому секторі, дали позитивний результат".
Стрес-тестування банків НБУ
Сологуб заявив, що регулювання фінансового сектору лишається важливим завдання НБУ.
"Тому цього року ми відновлюємо стрес-тестування банків для того, щоб гарантувати стабільність фінансової системи, яка буде надійною запорукою економічного зростання в країні", – додав Сологуб.
Останні новини НБУ: коротко
- 18 червня у НБУ заявили, що офіційний обмінний курс гривні до долара зміцнився на 4,5%. Заступник голови Національного банку Юрій Гелетій заявив, що з кінця квітня 2021 року ревальваційні тенденції посилилися.
- 17 червня у НБУ також розповіли, що економіка цього року зросте.Там зазначили, що вона вже зростає. Це помітно у другому кварталі на тлі низької бази минулого року.
- Голова Національного банку України Кирило Шевченко, під час пресбрифінгу 17 червня, повідомив, що залишає облікову ставку на рівні 7,5%. Детальніше читайте за посиланням.