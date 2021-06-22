Також, за даними аналітиків НБУ, це відбувається через посилення внутрішнього попиту, що також зростає. Про це на брифінгу заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

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України виходить з кризи

Аналізуючи показники діяльності банківської системи з точки зору фінансової стабільності, ми бачимо, що економіка виходить з 16-місячної кризи,

– заявив заступник глави НБУ.

Криза в економіці виникла через пандемію COVID-19. Згідно зі звітами фінансової стабільності, "для банківської системи криза, по суті, так і не почалася".

Сологуб також додав, що хоч й було багато побоювань, з огляду на ситуацію в банківській системі під час минулих криз, та "зараз ситуація цілком нормальна".

На думку заступника глави НБУ, це підтверджує, що "болючі реформи 2015 – 2016 років, які сьогодні продовжуються і в небанківському фінансовому секторі, дали позитивний результат".

Стрес-тестування банків НБУ

Сологуб заявив, що регулювання фінансового сектору лишається важливим завдання НБУ.

"Тому цього року ми відновлюємо стрес-тестування банків для того, щоб гарантувати стабільність фінансової системи, яка буде надійною запорукою економічного зростання в країні", – додав Сологуб.

Довідка. Стрес-тестування – це один із етапів оцінки стійкості банків. У НБУ заявили, що у 2021 році його мають пройти 30 установ, на які припадає понад 93% активів банківської системи. Ба більше, на початку травня Нацбанк затвердив підхід до стрес-тестування банків.

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