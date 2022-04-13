Україна підписала угоду про кредит від Канади на 400 мільйонів доларів

Міністр фінансів Сергій Марченко 13 квітня підписав кредитну угоду з урядом Канади. Вона передбачає надання Україні позики на суму 500 мільйонів канадських доларів (близько 400 мільйонів доларів США).

Міністр пояснив, що наразі це найбільший двосторонній міжурядовий кредит для України за всю історію. Кошти надаються на пільгових умовах з терміном погашення 10 років.

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Кредит від Канади Україні

Сергій Марченко підкреслив, що кредитні кошти будуть використані для фінансування пріоритетних витрат держави. Міністр подякував уряду Канади і особисто віцепрем'єрці та міністерці фінансів країни-союзника Христі Фріланд за ухвалене рішення.

Міністр Фінансів Сергій Марченко підписав кредитну угоду з урядом Канади / Фото фейсбук Сергія Марченка

Додамо, що Канада у цьому бюджетному році уже виділила Україні 145 мільйонів канадських доларів на гуманітарну допомогу та 35 мільйонів на допомогу з метою розвитку для надання прямої підтримки українцям, що постраждали від війни.

До слова, у бюджеті на наступний фінансовий рік (з 1 липня) Оттава оголосила, що запропонує Києву нові кредитні ресурси розміром 1 мільярд канадських доларів через новий рахунок для України у МВФ і ще 500 мільйонів військової допомоги на додаток до вже виділених 90 мільйонів.

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